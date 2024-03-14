Кто в «Бенефисе» отметил круглые даты?

В этом году актрисы драмтеатра «Бенефис» Н. В. Кирьянова, Ю. Л. Веленская и заведующий мастерской по ремонту и содержанию сценического оборудования Г. Н. Красников отметили свои юбилеи.

Одна из первых



Наталья Викторовна одна из первых переступила порог елецкого театра, когда он открылся 30 лет назад. За эти годы благодаря искренности, харизматичности и трудолюбию завоевала зрительские симпатии, награды фестивалей и высокие оценки критиков.

Творческий пыл и артистизм позволили Наталье Кирьяновой создать более 50 разноплановых ролей на сцене «Бенефиса»: острохарактерные, социальные, лирические, яркие сказочные персонажи. Ей подвластны образы как в спектаклях по современной, так и классической драматургии.

Проявив себя в качестве режиссера, Наталья Викторовна поставила на сцене «Бенефиса» три замечательные сказки: «Конек-Горбунок» П. Ершова, «Шуршик, или Тайна старинных часов» В. Орлова и «Огниво» Е. Шварца.

Н. В. Кирьянова удостоена благодарственного письма министра культуры РФ В. Р. Мединского, а награды, полученные на конкурсах и фестивалях, можно перечислять бесконечно, ведь ее выдающийся актерский талант не может оставить ни зрителя, ни критика равнодушным.



Актриса, режиссер и учитель



Ю. Л. Веленская служит на елецкой сцене уже почти 20 лет. За это время талантливая актриса сыграла множество ярких и оригинальных ролей. Например, одной из недавних запоминающихся работ стал образ Шанель в спектакле Робера Тома «Восемь любящих женщин».

Помимо актерской деятельности, Юлиана Леонидовна также прекрасно проявила себя в качестве режиссера. Под ее руководством выпущены спектакли «Царевна-лягушка», «Блюз, акварель и немного измены». Отдельно можно выделить постановку «Про Иванушку-дурачка», сыгранную более 100 раз! С полной отдачей Ю. Л. Веленская подошла и к проведению театральной читки пьесы Андрея Убогого «Музей исчезнувших вещей», которая прошла в рамках празднования 30-летия театра в модельной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Стремление Ю. Л. Веленской передавать накопленные знания подрастающему поколению подвигло ее заняться преподавательской деятельностью. Также Юлиана Леонидовна — постоянный член жюри городских литературных конкурсов и экспертного совета двух конкурсов, организованных театром «Бенефис» для юных зрителей.



Творец из закулисья



Г. Н. Красникова по праву можно назвать «бойцом невидимого фронта» — под его руководством профессионально и своевременно осуществляется монтировка сцены декорациями для проведения спектаклей и репетиций. Каждая декорация должна располагаться точно на своем месте, ведь это тоже оказывает влияние на то, как будет сыгран спектакль. Артистам должно быть удобно в их рабочем пространстве.

Инициативность и нестандартный подход Георгия Николаевича к решению вопросов сценического пространства вызывают искреннее уважение не только у коллег, но и зрителей, оказавшихся за кулисами во время экскурсии. Г. Н. Красников отмечает, что наибольший интерес его работа вызывает у детей. Да и в целом именно их он считает самыми искренними зрителями, ведь если ребенок с увлечением смотрит на сцену и видит там настоящую сказку, значит, коллектив театра идеально справился со своей задачей.