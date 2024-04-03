Бизнес растет

Три года назад Т. Э. Атаманова открыла свой бизнес. Сейчас ее бренд «ФрутаНям» известен многим ельчанам. Ее вкусная и полезная продукция пользуется спросом.



Минувший год — время выхода на новый этап развития бизнеса. Тому способствовало в том числе и оформление социального контракта в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что позволило расширить производство.



— Все мое рабочее место размещалось в одной 11-метровой комнате в квартире, где живем с мужем и сыновьями, — говорит Татьяна Эдуардовна. — Там же храню ингредиенты — отдельно, каждый раз готовлю свежий микс. Техника и упаковка тоже в комнате.

Соцконтракт помог оформить ИП, арендовать помещение. И вот на днях состоялось открытие. Здесь есть все для работы: холодильники, морозильники, духовки, индукционные печи, дегидраторы, миксеры, блендеры. Теперь желающие могут приобрести продукцию в офисе на ул. Советской.

— В любом деле нужно развитие, — считает Т. Э. Атаманова. — Если стоять на месте, тебя обязательно опередят. И тогда начнется спад.

Самой Татьяне это не грозит, у нее много идей, а реализовать их позволяет в том числе и такая помощь от государства, как социальный контракт.