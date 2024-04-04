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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 02.04.2024 №522 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 26.12.2022 №1617 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Елец и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и признании утратившим силу постановления администрации городского округа город Елец от 05.11.2015 № 1712» В соответствии со ст. 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», постановлением администрации городского округа город Елец от 20.11.2023 №534 «О порядке формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории городского округа город Елец, о форме и сроках формирования отчета о его исполнении», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец»

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