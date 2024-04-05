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Аграрии Липецкой области собрали 44,5 тысячи тепличных овощей и салатов за три месяца этого года. Это на 400 тонн больше, чем за тот же период 2023 года. Урожай томатов и огурцов получился одинаковым — по  21,8 тысячи тонн. Также сельхозпроизводители вырастили 900 тонн салатов.

Липецкая область является лидером в стране по производству овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. Наш регион входит в топ-15 субъектов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Решение этой стратегической задачи зависит от эффективной работы аграрного сектора. Липецкая область продолжит оказывать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям с помощью субсидий, грантов, налоговых льгот. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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