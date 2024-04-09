Половина муниципалитетов Липецкой области уже начала яровой сев. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Кремнёв на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона. Сев проходит в нормальном темпе, и хозяйства обеспечены всем необходимым: техникой, удобрениями, средствами защиты растений и семенами. Также имеется достаточный объем топлива для проведения весенних полевых работ. Всего под яровые культуры выделено 1,1 миллиона гектаров земли.

Общая площадь под сельхозкультурами в 2024 году составит немногим более 1,4 млн гектаров. Озимыми засеяно 370 тысяч гектаров. Сейчас проводится их подкормка. Выполнено 50%.

«Весна – очень ответственное время для аграриев. Хорошо, что в регионе заранее подготовились к этому периоду, но необходимо продолжать держать на контроле все вопросы, от которых зависит проведение посевной, и быть на постоянной связи с сельхозпредприятиями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.