Мой бизнес — мои возможности» и ФАБА запускают серию образовательных вебинаровдля бизнеса

Темами вебинаров станут важнейшие актуальные вопросы для развития малого и среднего бизнеса в области бухгалтерии и налогообложения: НДС для УСН в 2025 году, дробление бизнеса, учет и налогообложение в работе с маркетплейсами и другие.

«Налоги и бухгалтерия – два важных направления деятельности любой компании. При этом в ближайшее время малый и средний бизнес ожидает ряд значимых изменений в этих областях. Цель нашего образовательного проекта – помочь предпринимателям разобраться в новшествах, избежать ошибок и те самым уменьшить свои издержки», — прокомментировал Председатель правления Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» Лев Кузнецов.

В рамках образовательных мероприятий спикеры затронут важнейшие в современных реалиях темы:• НДС для УСН в 2025 году.• Дробление бизнеса: риски и последствия. Возможности амнистии.• Самозанятость: плюсы и минусы для предпринимателей.• Учет и налогообложение в работе с маркетплейсами.• Налоговая реформа с 1 января 2025-ого: что важно знать бизнесу.• Актуальные вопросы регистрации ЮЛ и ИП: разбор практических ситуаций.• Освобождение от уплаты НДС некоторых видов деятельности и сделок в рамках налоговой реформы с 2025 года.• НДС – все льготы и возможности в 2025 году.

Вебинары будут проходить бесплатно по вторникам раз в две недели в 10:00 (Мск) в сообществе «Мой бизнес» ВКонтакте. Подключиться сможет любой желающий.

Более подробную информацию можно получить в Елецком филиале Центра «Мой бизнес», тел. (47467)9-08-01. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».