Более 100 компаний заявили о готовности стать партнерами программы «Мама-предприниматель»

Оператор программы «Мама-предприниматель» — АНО «Мой бизнес — мои возможности» — предлагал бизнесу стать партнером по реализации дополнительных образовательных треков и проведению федерального этапа. О желании стать партнером проекта уже заявили более 100 компаний со всей России.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется Минэкономразвития России под личным кураторством заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой. Главная цель проекта — помочь женщинам с детьми и находящимся в декрете сделать первые шаги в бизнесе. Региональные этапы программы «Мама-предприниматель» проходят в формате пятидневного обучения. Участницы изучают основы предпринимательства: анализируют рынок, ищут способы привлечения инвестирования, составляют финансовую и маркетинговую стратегии. Также они общаются с действующими предпринимателями, посещают успешные компании региона.

На основе полученных знаний они должны доработать свою бизнес-идею и презентовать ее экспертному жюри. Комиссия оценивает рентабельность представленных бизнес-моделей, экономическую обоснованность, оригинальность идей и их востребованность на рынке. Лучший проект получает грант в размере 100 тыс. рублей и другую поддержку. В 2024 году программа пройдет в 70 субъектах России.

В конце года пройдет федеральный этап программы.

Более подробную информацию можно получить в Елецком филиале Центра «Мой бизнес», тел. (47467)9-08-01. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».