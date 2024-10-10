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Малый бизнес

Комитет по регулированию ремесленной деятельности Липецкой ТПП создал официальную страницу в социальной сети ВКонтакте.

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24 сентября состоялось первое заседание Комитета по регулированию ремесленной деятельности действующее при Липецкой ТПП. Комитет создан в целях установления конструктивного диалога между предпринимателями, деловым, научным и гражданским сообществом, федеральными, региональными и муниципальными органами государственной власти в целях содействия созданию благоприятных социально-экономических условий развития ремесленной деятельности.

Приглашаем вас присоединиться к официальной группе Комитета в соцсети.

Страница ВКонтакте:

https://vk.com/remeslo.lipetsk

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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