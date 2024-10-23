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Малый бизнес

Предприниматели могут получить бонусы на интернет-рекламу

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АНО «Мой бизнес — мои возможности» при помощи Минэкономразвития России и Яндекс Директа запускает совместную программу по поддержке малого и среднего бизнеса: предприниматели могут получить 7 тыс. рублей на первую рекламную кампанию в Яндекс Директе.

Цель программы — помочь предпринимателям начать продвижение своего бизнеса в интернете и повысить узнаваемость бренда.

Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю нужно оставить заявку на странице партнерской программы(https://yandex.ru/project/direct/partner/minek) . Менеджер ЯндексДиректа свяжется с участником, проконсультирует, поможет с настройкой первой кампании и пришлет промокод на 7 тысяч рублей на запуск рекламы в сервисе.

Программа действует до 27 декабря 2024 года. Поучаствовать в ней могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Бонус на запуск рекламной кампании могут получить только новые пользователи Яндекс Директа и те, кто давал рекламу в сервисе больше года назад. Предложение действует при минимальном бюджете рекламной кампании от 14 тысяч рублей.

Программы реализуются на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператор партнерских программ — Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» (ассоциация «Мой бизнес»).

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