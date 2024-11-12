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Малый бизнес

Предприниматели смогут принять участие в образовательном онлайн-марафоне «Мой бизнес. Мое будущее»

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С 18 по 24 ноября предприниматели со всей страны смогут получить необходимые для развития бизнеса знания в онлайн-формате.

Известные спикеры и действующие предприниматели раскроют темы эффективной коммуникации, новых технологий, финансов, маркетинга, личностного роста. Организатор онлайн-марафона — АНО «Мой бизнес — мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России.

В рамках онлайн-марафона выступят порядка 30 спикеров, включая топ-менеджеров крупнейших российских компаний, представителей маркетплейсов, образовательных платформ, экспертов банковского дела, бизнес-тренеров, государственных и общественных деятелей. Каждый день будет наполнен мотивирующими историями и практическими советами, которые помогут участникам расширить свои горизонты и получить новые знания.

Эфиры будут касаться таких тем, как эффективные коммуникации и кадры, новые технологии и цифровизация бизнес-процессов, финансы, господдержка и налоги, точки роста для бизнеса, маркетинг, продвижение и каналы сбыта, личный рост и новые возможности для предпринимателей, женское предпринимательство.

Ведущие бизнес-эфиров — директора центров «Мой бизнес» и опытные журналисты, специализирующиеся на деловой тематике, — обсудят актуальные вопросы, волнующие предпринимателей, ключевые тренды и инновации в бизнесе, а также поделятся своим опытом создания успешных бизнес-проектов. Центр «Мой бизнес « оказывает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для участия в онлайн-марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте бизнесмарафон.рф. Трансляции пройдут в прямом эфире в сообществе «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте». Для предпринимателей будет организована возможность задать интересующие вопросы.

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