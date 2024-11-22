Дети для мам — главное достижение!

В День матери вся страна чествует женщин, чья доброта, мудрость и забота становятся основой для воспитания будущего поколения. Ежегодно в Липецкой области лучшим из них вручают почетный знак «Слава матери». В этом году награды получили ельчанки Ю. Ю. Гулевская и М. В. Разнова.



Яркий пример

для других



Юлия Юрьевна Гулевская воспитывает троих детей: 18-летнего Максима, 15-летнюю Анастасию и двухлетнюю Елизавету. Несмотря на все жизненные сложности, семья — яркий пример трудолюбия, сплоченности и успеха.

Старший сын Максим после окончания гимназии «Альтернатива» (с отличием) поступил в Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, решив посвятить свою жизнь спасению людей, выбрав профессию военного врача. Максим активно проявляет себя в учебе и спорте, за что награжден множеством дипломов и грамот.

Анастасия идет по стопам старшего брата. Она отлично учится в гимназии № 11, призер олимпиад, увлекается искусством и спортом. Ее достижения включают и танцевальные в составе коллектива «Росинка». А еще она играет на скрипке и создает творческие работы в изобразительном искусстве. Девушка успевает совмещать все это с туризмом и активным участием в культурной жизни города.

Самая младшая, Елизавета, пока делает первые шаги, но ее радостный смех и живой интерес ко всему окружающему миру — лучший показатель мира и гармонии, царящих в семье.

Юлия Юрьевна Гулевская — пример того, как можно совмещать заботу о семье и успешную профессиональную деятельность. Вот уже 15 лет она трудится в группе компаний «Строймашсервис», прошла путь от секретаря до главного бухгалтера. Коллеги отмечают ее высокую квалификацию, работоспособность и преданность делу. В 2023 году Ю. Ю. Гулевская занесена на Доску почета предприятия.

Она не раз удостаивалась наград за свой труд и активную гражданскую позицию. В 2018 году Центральная избирательная комиссия РФ отметила ее за участие в организации выборов, а Совет депутатов и администрация Ельца наградили за достойное воспитание детей.

В 2016 году Гулевские стали победителями конкурса «Лучшая спортивная семья» в АО «Елецгидроагрегат», демонстрируя, что активная жизнь объединяет и укрепляет отношения.



Большие надежды М. В. Разновой



Семья Марины Владимировны Разновой — наглядный пример не только безграничной материнской любви, но и невероятной силы духа. С 2013 года она одна воспитывает своих детей. Каждый ребенок раскрывает таланты и достигает успехов на избранном поприще.

Например, старшая дочь Екатерина, получив образование в ЕГУ им. И. А. Бунина и опыт работы, выбрала путь заботы о семье, воспитывая свою малышку с той же любовью, которую ей передала мама.

Александр стал профессионалом в сфере электромеханики. Его трудолюбие и ответственность отмечены коллегами и руководством предприятия, где он трудится, — ООО «ТК «Елецкие овощи». Отличный специалист неоднократно попадал на Доску почета комбината, что говорит о его недюжинных способностях и целеустремленности.

Анна — человек творческий. Она не только получила профессию парикмахера, но и стала лауреатом множества профессиональных конкурсов. Ее упорство и стремление к совершенству вдохновляют сверстников.

Алиса, ученица кадетского класса, покоряет спортивные и творческие вершины. Регби, карате, танцы — все ей удается благодаря маминой поддержке и воспитанию.

Близнецы Тимофей и Владимир, самые младшие в семье, уже подают большие надежды. Воспитанники кадетского класса успешно совмещают учебу и спорт, регулярно занимая призовые места на различных соревнованиях.

Марина Владимировна поддерживает детей во всем. У нее всегда найдется время для своих родных и любимых, несмотря на большую занятость и не самую легкую работу сборщицы электроугольных изделий в АО «Прожекторные угли». Здесь ее ценят как надежного, добросовестного сотрудника, который служит примером для коллег.