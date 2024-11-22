Галина КУЗНЕЦОВА,

главный врач ГУЗ «Елецкая ГДБ»

Елецкая детская больница отмечает 85-летний юбилей.

Свою историю она ведет с ноября 1939 года. До этого момента стационарную помощь юные горожане получали в детском отделении городской больницы Красного Креста (сегодня — ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н. А. Семашко»).

Все фото из архива ГУЗ «Елецкая ГДБ».

Коллектив детской больницы в 1957 г.

Так сейчас выглядит детский больнично-поликлинический комплекс.

Многие ельчане помнят детскую больницу на ул. Коммунаров, 8.



С 1 августа 1948 года произошло объединение детской больницы с детской консультацией, а с 19 декабря 1949 года — и с детской поликлиникой.

У истоков создания елецкой педиатрической службы стояли Ольга Борисовна Розенбергер (с 1939 года — первый главный врач детской больницы), Роза Мироновна Кацин (возглавляла работу детского объединения с 1947 по 1957 год), Александра Максимовна Киченко (руководила детским объединением с 1957 по 1961 год), Евдокия Ивановна Егорова (главный врач с 1961 по 1972 год), Надежда Николаевна Ершова (руководила в период с 1972 по 1987 год), Валентина Борисовна Малыгина (главный врач с 1987 по 2002 год).

В 2005 году завершено строительство детского больнично-поликлинического комплекса, его долгие годы не могли ввести в эксплуатацию. Созданы новые детские службы, которых не было в Ельце: детская хирургическая, травматологическая, реанимационная, неонатологическая, неврологическая, гастроэнтерологическая, реабилитационная. Елецкая городская детская больница стала оказывать медицинскую помощь не только местным детям, но и юным пациентам из семи прилегающих районов. Также созданы отделения функциональной диагностики, восстановительного лечения, реабилитации, открыт единственный в Липецкой области центр здоровья для детей. Создана паллиативная медицинская служба в стационаре и в поликлинике. В ГУЗ «Елецкая ГДБ» работает самая большая в области детская молочная кухня.

Но главная наша гордость, конечно, — это люди, работники Елецкой городской детской больницы, высокопрофессиональные специалисты, не щадящие времени и сил для благого дела.

Спасибо всему дружному коллективу за слаженную и самоотверженную работу, за постоянную готовность прийти на помощь нашим маленьким пациентам!