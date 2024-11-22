Стартовал федеральный этап программы «Мама-предприниматель»

Федеральный этап программы «Мама-предприниматель» — это возможность для участниц прокачать свои предпринимательские навыки, а также побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей. В нем примут участие 25 победительниц региональных этапов и дополнительных образовательных треков.

В течение трех дней вместе с экспертами участницы будут работать над личным брендом предпринимателя, презентацией бизнес-проекта, выстраиванием успешной коммуникации с инвестором, способами продаж продукта через ценности и др.

Среди спикеров — Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда «Наше будущее», Дмитрий Комендантов, директор по работе с госсектором VK, Сима Мусатова, основательница коммуникационного агентства LUMO, Людмила Кибальникова, первый вице-президент Национальной Ассоциации инвесторов инфраструктурных проектов, Наталья Абабий, управляющий партнер онлайн-платформы Distant Global, Татьяна Чечеткина, начальник отдела камеральных проверок ИФНС России № 10 по городу Москве, и др.

Уже 23 ноября участницы представят свои доработанные проекты перед экспертным жюри, куда входят представители федеральных органов власти, фондов, деловых объединений, бизнеса. Сама защита будет проходить в формате питч-сессии, а проекты будут оцениваться по таким критериям, как понимание клиента, финансовая стабильность, возможности для масштабирования. Лучшие проекты получат грантовую и другую поддержку.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».