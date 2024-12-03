Липецкие компании представили свою продукцию на 19-й международной выставке «Сельское хозяйство» «UzAgroExpo 2024» в Ташкенте, прошедшей при участии предприятий Индонезии, Кореи, Германии, Китая и России. Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») организовал участие девяти экспортно ориентированных компаний региона.

Большой интерес у зарубежных компаний вызвала продукция ООО «Свой корм» для крупных животноводческих комплексов и ассоциации птицеводов. Представители ООО «Новолипецкий металлосервис» побывали на крупной узбекской виноградной плантации и презентовали шпалеры собственного производства, в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.

Коллективный выставочный стенд Липецкой области посетил заместитель Торгового представителя РФ в Республике Узбекистан Игорь Камынин. Состоялись деловые встречи с представителями ГУП «Стандартизации сельского хозяйства», Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства, Ташкентского государственного аграрного университета. Для участников и посетителей выставки была проведена презентация услуг АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области».

«Бизнес-миссии в соседние страны способствуют укреплению экономических связей и росту доверия друг к другу. В ходе таких поездок заключаются экспортные контракты, достигаются взаимовыгодные договоренности о реализации совместных инфраструктурных проектов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» предоставляет поддержку в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

АНО «ЦПЭ Липецкой области» является управляющей организацией Центра «Мой бизнес». Её учредители — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.