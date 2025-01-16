Это место для омовения не вызывает сомнения

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Городские службы готовятся к организации и проведению процедуры омовения на Крещение Господне.



Зима нынче номинальная



В этом году, судя по предварительным данным Gismeteo, крещенских морозов не ожидается: в ночь с 19 на 20 января обещают дождь со снегом и плюсовую температуру. Как сообщил «Красному знамени» руководитель Елецкого инспекторского участка ГИМС Олег Николаевич Чернышев, за 20 лет его службы это второй случай, когда омовение на Крещение Господне пройдет на водоеме, полностью свободном ото льда. Ничего не поделаешь — погодная аномалия!

Водолаз 5-го разряда Елецкой межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 3 А. И. Бабаев гарантирует: дно купели на городском пляже будет безопасным и чистым, как душа праведника.



На том же месте

в тот же час



Традиционный и официально утвержденный объект для крещенского омовения — территория городского пляжа. Желающим окунуться в ледяную январскую воду лучше прийти именно сюда: безопаснее места не найти. Накануне специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы оборудуют здесь иордань, сделают для купальщиков удобные перила и ступени для спуска в воду.

Предварительно водолазы тщательно осмотрят дно Быстрой Сосны на месте будущей купели, чтобы людям было комфортно и безопасно.

Среди специалистов Елецкой МПСС на ВО № 3, которые исследуют данный участок водоема, — водолаз 5-го разряда Антон Игоревич Бабаев, человек, несмотря на свой сравнительно небольшой трудовой стаж в спасательной службе (2,5 года), уже заслуженный, отмеченный медалью «За участие в спасении сограждан» и Почетной грамотой от главы Ельца Е. В. Боровских: Антон в составе группы спасателей в прошлом году вызволил из Быстрой Сосны двух пацанов, у которых лопнул плавательных круг, и детей от пляжа стало относить течением к Каракумскому мосту.

Накануне крещенского сочельника иордань на территории городского пляжа освятит священнослужитель Елецкой епархии.

Как и прежде, этот православный обряд проходит с 0 до 3 часов утра 19 января под наблюдением сотрудников МБУ «Управление гражданской защиты г. Ельца», профессиональных спасателей, местных служб ЧС, полиции и медицинских работников.

Обычно, если посмотреть статистику за прошлые годы, в сочельник здесь собирается от несколько сот до тысячи горожан. Окунаются в иордань обычно до 200 человек, большинство из пришедших выступает в роли наблюдателей, подбадривая смельчаков.

В крещенскую ночь администрация Ельца организует на городском пляже электрическое освещение и доставку сюда полевых кухонь с горячим чаем, который пользуется неизменным спросом у участников праздника. Запаливается большой костер для обогрева купающихся.



Об истории праздника



Крещенское омовение в проруби связано с библейской историей крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. У наших предков она перекликается еще и с Крещением Руси в 988 году, которое совершил киевский князь Владимир. По поверьям, крещенская вода — это настоящая святыня, которая может исцелять и укреплять душевные и телесные силы человека.

Впрочем, ее чудесным, целебным свойствам ученые люди находят и вполне земные объяснения. Когда человек погружается в холодную воду, резко возбуждается центральная нервная система, что в целом положительно влияет на весь организм. К тому же кратковременное пребывание в холодной воде заставляет его высвободить дополнительные силы и энергию. После купания в проруби температура тела может подниматься до 40 градусов по Цельсию, что убивает микробы, больные клетки и вирусы.

Но как бы там ни было, для всякого православного христианина крещенский праздник — действительно чудо. Наверное, поэтому 19 января во всех храмах города можно видеть очереди за святой водой.



Мнение священников



Православные священнослужители, как правило, относятся к крещенскому омовению, мягко говоря, без одобрения. К примеру, вот мнение на этот счет протоиерея Владимира Гамариса, настоятеля Борисоглебского храма г. Раменское (Раменский район Московской области):

— На праздник Крещения Гос­подня и накануне, в Крещенский сочельник, совершается великое освящение воды в память Богоявления на реке Иордан. Это святая вода великой агиасмы, великой святыни. В последнее десятилетие повсеместно стали распространяться купания в святой воде. К сожалению, зачастую люди и без молитвы, и в нетрезвом состоянии, и даже с нецензурными криками погружаются в ледяную воду. Не вспоминая о Господе Иисусе Христе, великий церковный праздник превратили в развлечение и повод для греха.

Схожая точка зрения на подобные омовения изложена и в официальном комментарии Елецкой епархии: «Несмотря на популярность крещенских купаний, тем не менее это является чисто народной традицией, относящейся к православной вере весьма опосредованно. Крещенские купания не дают прощения грехов и не заменяют церковных Таинств Покаяния и Евхаристии, а потому верующему человеку необходимо в эти дни быть в храме на богослужении и по возможности причаститься Святых Христовых Таин».