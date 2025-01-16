новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Никто не забыт...

Скромный солдат А. И. Проживаров

0 12

Роман ДЕМИН


Редакция городской газеты «Красное знамя» публикует рассказы о ельчанах — Героях Советского Союза, России, а также полных кавалерах ордена Славы. Первым в этом цикле материалов — Аркадий Иосифович Проживаров, родившийся в семье рабочего 7 января 1922 года.


У него было обычное детство, проходившее по большей части на елецких улицах. После окончания в 1937 году местной семилетки Аркадия приняли в городскую артель «Кооптранспорт» разнорабочим.

Полный кавалер ордена Славы ельчанин А. И. Проживаров.


Его война

Когда грянула Великая Отечественная война, А. И. Проживарова призвали в Красную Армию. Случилось это в середине декабря 1941 года. А с марта 1942-го он уже сражался на Брянском фронте.
Затем бил фашистов на Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Германии. В общем, прошел всю Великую Отечественную и, хотя не раз встречался с врагом в рукопашной, был пять раз ранен (!), остался в живых.
Воевал Аркадий Иосифович в элите Красной Армии — разведке. С 4 июля 1943 года он командир отделения, а затем помощник командира взвода 371-й отдельной разведывательной роты (287-я стрелковая дивизия, 13-я армия).


Медаль


Свою первую награду сержант-разведчик получил на Белгородчине за то, что 11 августа 1943 года в составе группы ходил за линию фронта, где добыл и доставил к своим контрольного пленного, или, говоря проще, «языка», проявив при этом, как свидетельствует наградной лист, «исключительную отвагу и мужество». За этот подвиг А. И. Проживарова наградили медалью «За отвагу». Она была высшей в наградной системе СССР и вручалась тем, кто проявлял личную храбрость в бою, потому весьма ценилась и уважалась среди фронтовиков.

Орден


Орден Славы III степени наш земляк получил в 1944 году опять же за взятие «языка». Ночная вылазка разведчиков проходила у села Шишковицы (ныне Тернопольский район Украины). А. И. Проживаров командовал группой поддержки, которая зашла в тыл врага, чтобы в случае чего не дать фашистам оказать помощь «объекту нападения». После короткой схватки 22-летний сержант со своими бойцами прикрывал отход товарищей. Причем его группа неожиданно конратаковала немцев, начавших преследовать разведчиков. Удар был столь внезапен и силен, что погоня в ночи за красноармейцами тут же прекратилась. Как гласит наградной лист, «…группа немцев была частью уничтожена, а частью разбежалась».

Еще один


Следующую награду орден Славы II степени ельчанин получил в Польше в октябре 1944 года за очередной поход за линию фронта. Вместе с тремя разведчиками он проник в тыл фашистов с заданием: «установить группировку противника и наличие танков в лесу, что восточнее Никисялка-Дужа». Наши бойцы не только добыли ценные сведения, но и попутно заминировали противотанковыми минами шоссе, по которому к переднему краю двигалась вражеская техника. В итоге на этой дороге подорвались два бронетранспортера с гитлеровской пехотой, а наши разведчики вернулись в расположение своей части без потерь.

Звезду на грудь


В декабре того же 1944 года грудь старшего сержанта А. И. Проживарова украсил орден Красной Звезды, врученный за которую уже по счету ночную вылазку на территорию врага и пленение неприятельского пулеметчика.
Выписка из наградного листа, несмотря на огрехи в стилистике (впрочем, на фронте было не до языковых изысков), красноречиво свидетельствует: «…Бесшумно подойдя к пулемету противника, товарищ Проживаров поднялся, личным примером поднял свою группу в бросок и набросился на стоявшего у пулемета немца-пулеметчика. Слева группу немцы стали забрасывать гранатами, товарищ Проживаров был ранен, но продолжал командовать группой. Взяв пленного и пулемет МГ-42, товарищ Проживаров с группой отошел на исходное положение».

Первая степень


Орден Славы I степени Аркадий Иосифович получил в возрасте 23 лет, незадолго до Победы, в апреле 1945 года.
Фашисты внезапно перешли в контрнаступление в районе населенного пункта Радшюц (Польша) и атаковали штаб 287-й дивизии. Находившиеся поблизости красноармейцы-разведчики вместе со старшим сержантом Проживаровым стойко обороняли дивизионную ставку. Они отбивали ожесточенные атаки гитлеровцев, пытавшихся на бронемашинах окружить группу советских воинов. При этом враг пытался захватить в плен раненого начальника политотдела дивизии подполковника Фоменко, попавшего в самое пекло боя. Заметив это, А. И. Проживаров, рискуя жизнью, под ураганным огнем противника сумел добраться до офицера и вытащил его с линии огня.
Став полным кавалером ордена Славы, Аркадий Иосифович заслужил еще и орден Отечественной войны I степени, а также многочисленные медали.

В мирной жизни


После войны старшина А. И. Проживаров вернулся в Елец, работал в городском тресте столовых и ресторанов возчиком (на лошади, запряженной в телегу, развозил продукты), гардеробщиком, сторожем. В быту и общении, по словам знавших его людей, был чрезвычайно добродушным, а еще скромным и простым человеком, никогда не выпячивающим своих фронтовых заслуг.
И это несмотря на то, что в числе его друзей по Великой Отечественной имелись офицеры, ставшие впоследствии генералами и относившиеся к Аркадию Иосифовичу с неизменным глубоким уважением и навещавшие его в Ельце.

В семье


С женой Серафимой у них было 11 (!) детей. Про войну А. И. Проживаров вспоминать и рассказывать не любил. Охотно оказывал поддержку и помощь нуждавшимся — родственникам, соседям, знакомым. В семье дети звали его не привычным словом папа, а не иначе как Герой. Например, когда нужно было решить какой-то вопрос, говорили просто: «Иди к Герою, он поможет» и посылаемый отправлялся к отцу.
Случалось, на Аркадия Иосифовича что-то накатывало, и тогда он мог изрядно напиться. В таком состоянии под горячую руку ему было лучше не попадаться, мог обидеть любого. Его будто переклинивало и порой доходило до того, что супруге с детьми приходилось ночевать у соседей или родственников, пока глава семьи не приходил в себя. Видимо, война оставила глубокий след в душе разведчика.
Скончался наш героический земляк 3 декабря 1990 года, похоронен на городском кладбище.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Навсегда осталась Аней…

Иван Мешков — шагнувший в бессмертие

Не доживший чуть-чуть до Победы

С праздником!

Гордимся нашим земляком

1 из 8
Новости ВРФ