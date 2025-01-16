Скромный солдат А. И. Проживаров

Роман ДЕМИН



Редакция городской газеты «Красное знамя» публикует рассказы о ельчанах — Героях Советского Союза, России, а также полных кавалерах ордена Славы. Первым в этом цикле материалов — Аркадий Иосифович Проживаров, родившийся в семье рабочего 7 января 1922 года.



У него было обычное детство, проходившее по большей части на елецких улицах. После окончания в 1937 году местной семилетки Аркадия приняли в городскую артель «Кооптранспорт» разнорабочим.

Полный кавалер ордена Славы ельчанин А. И. Проживаров.



Его война



Когда грянула Великая Отечественная война, А. И. Проживарова призвали в Красную Армию. Случилось это в середине декабря 1941 года. А с марта 1942-го он уже сражался на Брянском фронте.

Затем бил фашистов на Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Германии. В общем, прошел всю Великую Отечественную и, хотя не раз встречался с врагом в рукопашной, был пять раз ранен (!), остался в живых.

Воевал Аркадий Иосифович в элите Красной Армии — разведке. С 4 июля 1943 года он командир отделения, а затем помощник командира взвода 371-й отдельной разведывательной роты (287-я стрелковая дивизия, 13-я армия).



Медаль



Свою первую награду сержант-разведчик получил на Белгородчине за то, что 11 августа 1943 года в составе группы ходил за линию фронта, где добыл и доставил к своим контрольного пленного, или, говоря проще, «языка», проявив при этом, как свидетельствует наградной лист, «исключительную отвагу и мужество». За этот подвиг А. И. Проживарова наградили медалью «За отвагу». Она была высшей в наградной системе СССР и вручалась тем, кто проявлял личную храбрость в бою, потому весьма ценилась и уважалась среди фронтовиков.



Орден



Орден Славы III степени наш земляк получил в 1944 году опять же за взятие «языка». Ночная вылазка разведчиков проходила у села Шишковицы (ныне Тернопольский район Украины). А. И. Проживаров командовал группой поддержки, которая зашла в тыл врага, чтобы в случае чего не дать фашистам оказать помощь «объекту нападения». После короткой схватки 22-летний сержант со своими бойцами прикрывал отход товарищей. Причем его группа неожиданно конратаковала немцев, начавших преследовать разведчиков. Удар был столь внезапен и силен, что погоня в ночи за красноармейцами тут же прекратилась. Как гласит наградной лист, «…группа немцев была частью уничтожена, а частью разбежалась».



Еще один



Следующую награду орден Славы II степени ельчанин получил в Польше в октябре 1944 года за очередной поход за линию фронта. Вместе с тремя разведчиками он проник в тыл фашистов с заданием: «установить группировку противника и наличие танков в лесу, что восточнее Никисялка-Дужа». Наши бойцы не только добыли ценные сведения, но и попутно заминировали противотанковыми минами шоссе, по которому к переднему краю двигалась вражеская техника. В итоге на этой дороге подорвались два бронетранспортера с гитлеровской пехотой, а наши разведчики вернулись в расположение своей части без потерь.



Звезду на грудь



В декабре того же 1944 года грудь старшего сержанта А. И. Проживарова украсил орден Красной Звезды, врученный за которую уже по счету ночную вылазку на территорию врага и пленение неприятельского пулеметчика.

Выписка из наградного листа, несмотря на огрехи в стилистике (впрочем, на фронте было не до языковых изысков), красноречиво свидетельствует: «…Бесшумно подойдя к пулемету противника, товарищ Проживаров поднялся, личным примером поднял свою группу в бросок и набросился на стоявшего у пулемета немца-пулеметчика. Слева группу немцы стали забрасывать гранатами, товарищ Проживаров был ранен, но продолжал командовать группой. Взяв пленного и пулемет МГ-42, товарищ Проживаров с группой отошел на исходное положение».



Первая степень



Орден Славы I степени Аркадий Иосифович получил в возрасте 23 лет, незадолго до Победы, в апреле 1945 года.

Фашисты внезапно перешли в контрнаступление в районе населенного пункта Радшюц (Польша) и атаковали штаб 287-й дивизии. Находившиеся поблизости красноармейцы-разведчики вместе со старшим сержантом Проживаровым стойко обороняли дивизионную ставку. Они отбивали ожесточенные атаки гитлеровцев, пытавшихся на бронемашинах окружить группу советских воинов. При этом враг пытался захватить в плен раненого начальника политотдела дивизии подполковника Фоменко, попавшего в самое пекло боя. Заметив это, А. И. Проживаров, рискуя жизнью, под ураганным огнем противника сумел добраться до офицера и вытащил его с линии огня.

Став полным кавалером ордена Славы, Аркадий Иосифович заслужил еще и орден Отечественной войны I степени, а также многочисленные медали.



В мирной жизни



После войны старшина А. И. Проживаров вернулся в Елец, работал в городском тресте столовых и ресторанов возчиком (на лошади, запряженной в телегу, развозил продукты), гардеробщиком, сторожем. В быту и общении, по словам знавших его людей, был чрезвычайно добродушным, а еще скромным и простым человеком, никогда не выпячивающим своих фронтовых заслуг.

И это несмотря на то, что в числе его друзей по Великой Отечественной имелись офицеры, ставшие впоследствии генералами и относившиеся к Аркадию Иосифовичу с неизменным глубоким уважением и навещавшие его в Ельце.



В семье



С женой Серафимой у них было 11 (!) детей. Про войну А. И. Проживаров вспоминать и рассказывать не любил. Охотно оказывал поддержку и помощь нуждавшимся — родственникам, соседям, знакомым. В семье дети звали его не привычным словом папа, а не иначе как Герой. Например, когда нужно было решить какой-то вопрос, говорили просто: «Иди к Герою, он поможет» и посылаемый отправлялся к отцу.

Случалось, на Аркадия Иосифовича что-то накатывало, и тогда он мог изрядно напиться. В таком состоянии под горячую руку ему было лучше не попадаться, мог обидеть любого. Его будто переклинивало и порой доходило до того, что супруге с детьми приходилось ночевать у соседей или родственников, пока глава семьи не приходил в себя. Видимо, война оставила глубокий след в душе разведчика.

Скончался наш героический земляк 3 декабря 1990 года, похоронен на городском кладбище.