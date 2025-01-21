Нацпроект «Культура» в Липецкой области в 2024 году исполнен на 100%. Как сообщили в министерстве культуры региона, в прошлом году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта из федерального бюджета было выделено 484 млн рублей.

Прошедший год запомнился проведением капитальных ремонтов четырех сельских ДК, реконструкции концертного зала «Октябрь», капремонта Добринской детской школы искусств. Были созданы две модельные библиотеки — в Усмани и селе Ломовое Чаплыгинского района, приобретено оборудование для Липецкого областного краеведческого музея, Елецкого областного колледжа искусств имени Т.Н. Хренникова, виртуального концертного зала в Чаплыгине. Современным световым и звуковым оборудованием оснастили государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого и два муниципальных театра — Липецкий драматический и «Бенефис» в Ельце. Также оказана поддержка сельским учреждениям культуры и их сотрудникам, организовано обучение специалистов.

Проект «Культура» подошёл к концу. Теперь новые цели будут достигаться в рамках федерального проекта «Семья и культурные ценности» в составе национального проекта «Семья». У региона большие перспективы, — заявил Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области.

В частности, в Липецкой области будут продолжать создавать образцовые библиотеки, развивать сеть культурно-развлекательных учреждений, модернизировать театры, оснащать музеи и школы искусств. В 2025 году в Липецке откроется ещё одна школа креативных индустрий.