Завершился капитальный ремонт гимназии №1 имени Н.И. Борцова в Лебедяни. Он был первым за полувековую историю учреждения и обошелся областному бюджету почти в 60 млн рублей. В школе заменили кровлю, электрику, отопление, окна, двери. Преобразился пищеблок, в котором сделали современную вентиляцию, а также столовая, в которой часто было очень холодно из-за неисправных батарей и протекающей крыши.

После ремонта учебные аудитории, кабинет логопеда, библиотека, зоны отдыха и такие школьные объединения, как «Точка роста», «Код будущего», «Яндекс.Лицей», «IT-bit» и «Центр «Цифровая образовательная среда», приобрели современный вид.

В день открытия гимназии после ремонта её посетила вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова. Она пожелала школьникам успехов в учёбе и осмотрела обновлённое образовательное учреждение, оценив масштаб проведённых работ.

«Школа должна быть не просто местом учебы, но и центром дополнительной занятости детей, причем таким, чтобы сюда хотелось приходить и проводить время. У лебедянской гимназии богатая история, у ее учеников много достижений. Надеюсь, обновление учреждение способствует новому импульсу в образовании и воспитании подрастающего поколения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.