Крупная поликлиника для взрослых и детей открылась сегодня в Липецке. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Медицинское учреждение расположено в густонаселённом новом микрорайоне, где много молодых семей, поэтому было принято решение создавать здесь мультиформатную поликлинику. Она будет обслуживать как взрослых (до 600 посещений в смену), так и детей (до 200 посещений в смену). В здании также размещены женская консультация и отделение медицинской профилактики.

Пятиэтажное здание оснащено современным диагностическим оборудованием, включая компьютерный томограф, маммограф, флюорограф и рентген-аппарат, интегрированные с системами искусственного интеллекта.

Поликлиника будет работать только с электронными документами.

«Медицинские карты все в электронном виде, назначения на анализы, обследования и процедуры – тоже. Врачи довольны и полны энтузиазма – теперь у них больше времени на работу с пациентами. Один клик мышкой – и в компьютере они видят весь анамнез, обследования и даже вызовы скорой», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также у жителей новых микрорайонов будет возможность в шаговой доступности получить диагностику и лечение онкологических заболеваний. Центр амбулаторной онкопомощи будет работать на базе новой поликлиники. Кабинеты оборудованы всем необходимым.

«В регионе наблюдается высокий уровень осознания необходимости обновления инфраструктуры первичной медицинской помощи, — подчеркнул министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. — Помимо федеральной поддержки, в строительство и реконструкцию медицинских учреждений вкладываются значительные средства из региональных бюджетов. Сегодня мы открыли новую поликлинику. Хочу отметить продуманный подход к выбору оборудования. Большая часть техники произведена в России. Такую цель поставил Президент Российской Федерации».