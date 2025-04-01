С работой аритмологической службы Липецкой областной клинической больницы познакомили Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. С внедрением методик радиочастотной и криоаблации доктора провели уже 170 малоинвазивных операций, которые почти со 100-процентной вероятностью избавляют пациентов от тахикардии.

РЧА и криоаблации всегда выполняют два кардиохирурга — Антон Андреев и Сергей Ступаков. Георгий Плотников, как анестезиолог-реаниматолог, работает с докторами в тандеме. Все три врача имеют большой опыт работы в федеральных центрах и переехали в Липецк в прошлом году. Ступаков и Плотников как доктора наук получили губернаторскую выплату в размере 5 миллионов рублей. «Регион привлёк специалистов, имеющих учёные степени, из московских федеральных клиник. Компетенции у них высокие. Сформирован медицинский персонал, умеющий работать и знающий, как качественно выполнять эти виды вмешательств», — отметил Михаил Мурашко.

В феврале специалисты кардиохирургического отделения Липецкой областной клинической больницы (ЛОКБ) провели приём в посёлке Грязи. На консультацию пришёл мужчина 37 лет, который страдал от тахикардии. Частота его сердечных сокращений достигала 150 ударов в минуту. Пациента направили на обследование в ЛОКБ.

После диагностики врачи обнаружили у мужчины врождённое заболевание — синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, которое может привести к остановке сердца.

Специалисты выбрали метод радиочастотной аблации, чтобы воздействовать на очаг аритмии электрическим током. Операция прошла без наркоза.

Через два дня мужчину выпишут из больницы. Он полностью здоров и может вести активный образ жизни и заниматься спортом.

С открытием Центра кардиохирургии на базе ЛОКБ доктора планируют выполнять до 1000 РЧА и криоаблаций в год, а также запустить в регионе кардиохирургию на «открытом» сердце: аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца и другие сложные операции. Команду докторов тоже расширят. «Ведём работу с докторами из федеральных центров. Есть предварительные договорённости с тремя врачами. Готовим для них место работы, а для жителей – место, где им подарят вторую жизнь», — комментирует Игорь Артамонов.