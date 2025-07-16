В Нижнем парке Липецка 26 июля состоится второй этап Мультиспортивной семейной лиги. Семьи соревнуются в спортивном ориентировании. Участникам предстоит с помощью карты и компаса находить специальные отметки и проходить контрольные пункты.
В соревнованиях Мультилиги могут принимать участие семейные команды, состоящие из трёх, четырёх или пяти человек.
Все участники команды должны быть вместе во время прохождения контрольных пунктов.
Цель проекта — создать условия для совместной спортивной активности семей, повысить интерес к спорту среди людей всех возрастов и сформировать культуру здорового образа жизни в семьях.
Регистрация открыта до 24 июля по ссылке.
- «Семейная лига мультиспорта» — это серия состязаний по различным видам спорта, которая объединяет семьи из Липецка и предоставляет возможность проявить себя как детям, так и родителям. Идея создания лиги возникла после того, как популярность детской мультилиги начала расти.
- «Пусть семей в нашей области будет больше, все занимаются спортом, не болеют, любят друг друга», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.