В Нижнем парке Липецка 26 июля состоится второй этап Мультиспортивной семейной лиги. Семьи соревнуются в спортивном ориентировании. Участникам предстоит с помощью карты и компаса находить специальные отметки и проходить контрольные пункты.

В соревнованиях Мультилиги могут принимать участие семейные команды, состоящие из трёх, четырёх или пяти человек.

Все участники команды должны быть вместе во время прохождения контрольных пунктов.

Цель проекта — создать условия для совместной спортивной активности семей, повысить интерес к спорту среди людей всех возрастов и сформировать культуру здорового образа жизни в семьях.

Регистрация открыта до 24 июля по ссылке.