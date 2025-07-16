Четыре липчанки победили в четвёртом сезоне спецпроекта «Всегда готов!» в рамках проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе приняли участие более 3000 школьников и студентов в возрасте 14–17 лет, из которых 200 набрали наивысшие баллы.

В завершающей части конкурса участники создавали творческие работы на тему «Мои источники вдохновения». В работах было девять графических изображений.

По мнению организаторов, лучшие работы отличались уникальностью, глубиной мысли и высоким уровнем исполнения.

Среди тех, кто вдохновлял участников, чаще всего называли Петра I, Екатерину Великую, Юрия Гагарина, Софью Ковалевскую. Также были упомянуты современные лидеры — Владимир Путин, Константин Хабенский и герои специальной военной операции.

Среди любимых книг были «Маленький принц», произведения Пушкина и роман «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры.

В этом году в Липецкой области победительницами стали Ева Жиркова (фото 4) из школы №10 Липецка, Полина Каверина (фото 5) из школы №18 Липецка, Вероника Карташова (фото 7) из школы села Тербуны и Елизавета Русанова (фото 8) из Липецкого медицинского колледжа.

Их ждёт насыщенная неделя в Мастерской управления «Сенеж». Там они будут учиться создавать UGC-контент и проведут время в атмосфере детского лагеря с творческими занятиями, интеллектуальными играми и встречами с известными людьми.

«Мы гордимся нашими талантливыми ребятами, которые в очередной раз доказали, что Липецкая область богата креативными, инициативными и целеустремленными молодыми людьми. Уверен, что участие в таком проекте откроет для них новые возможности и вдохновит на дальнейшие достижения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В конце августа лучшие из лучших отправятся в «Сенеж», где их ждут встречи с опытными наставниками, среди которых — футболист Александр Кержаков, актёр Ярослав Могильников и эколог Георгий Каваносян.

Проект «Всегда готов!» продолжает собирать под своим крылом одарённых молодых людей, помогая им раскрыть свои способности, найти друзей по духу и получить стимул для новых достижений, как отмечают организаторы.