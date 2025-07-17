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Первая полоса

Любви и веры образец

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В минувшую пятницу, 11 июля, в городском парке Ельца состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Этот праздник с каждым годом становится все ближе сердцу россиян: его отмечают 8 июля, в день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. С 2008 года он получил статус всероссийского и объединяет миллионы людей, для которых семья — это настоящая ценность, а не просто слово.

Поздравления семьи Самойловых.


С Днем семьи, любви и верности ельчан поздравили заместитель главы администрации города М. В. Селянина, зампредседателя горсовета депутатов Е. А. Пономарева, благочинный елецких храмов протоиерей Владимир Федюшин.
— Не стоит забывать, что у всех нас есть еще одна большая семья — наша Россия, — подчеркнула в своем выступлении Майя Викторовна Селянина. — Мы должны чтить ее традиции и культуру.
В этот день на сцену поднимались настоящие герои, если оценивать по тому, как они строят свою жизнь, берегут любовь и передают ее детям и внукам. Ельчанам вручили памятный муниципальный знак «Семейная слава».
Семью Валерия Викторовича и Татьяны Васильевны Атамановых знают многие. Они вместе уже 45 лет. Валерий Викторович — продолжатель династии мастеров по изготовлению знаменитых елецких валенок. Татьяна Васильевна трудилась на хлебозаводе, позже работала в торговле, а теперь служит в Вознесенском соборе просфорницей. В их семье двое детей и пятеро внуков. Для них секрет семейного счастья прост: взаимная поддержка, доверие, уважение и, конечно, любовь.
Семья Морозовых тоже получила заслуженное признание. Владимир Иванович трудится в охране местного подразделения «Газпрома», награжден медалями «За безупречную службу» и «За отличие в службе». Его супруга Марина Викторовна — учитель математики в школе № 1 им. М. М. Пришвина. Она отмечена Почетной грамотой Министерства просвещения России. Вместе супруги уже 40 лет. У Морозовых двое детей и четверо внуков. Все они любят сад, огород, рыбалку, а прекрасная половина — вышивку бисером. В их доме всегда царят доверие, тепло и уют.

Один из моментов праздничной концертной программы.


Золотой юбилей в этом году празднуют Юрий Андреевич и
Татьяна Ивановна Наумовы. Полвека вместе! За это время они вырастили сына, дождались двоих внуков, а в семье сохранились уважение и взаимопонимание. Юрий Андреевич всю жизнь трудился в газовой отрасли. Там же долгие годы работала и Татьяна Ивановна. Оба ветераны труда, отмечены наградами Министерства энергетики Российской Федерации. Достойный пример для молодых!
Особенные слова звучали в адрес Александра Сергеевича и Любови Дмитриевны Самойловых, которые в браке уже 50 лет. Александр Сергеевич работает оператором котельной ООО «Агроснабсахар», а Любовь Дмитриевна трудилась на заводе «Эльта» и в поликлинике, теперь на заслуженном отдыхе. У них трое детей, восемь внуков и уже есть правнучка. Причем внучка Софья — гордость семьи: она участвует в конкурсах, посвященных патриотической тематике, а в этот день семье Самойловых вручили и Дипломы за достижения Софьи — настоящий пример того, как в большой семье поддерживают и развивают любовь к Родине.
Еще одна семья — Тимофеевы. Сергей Николаевич более четверти века посвятил службе в УФСИН и награжден медалями «За отличие в службе». Его супруга Галина Владимировна — учитель химии и биологии, Почетный работник образования России. В их доме тоже всегда тепло и светло: у них есть сын и внук, а все свободное время они проводят вместе на даче или на рыбалке, радуются цветам, которые выращивает Галина Владимировна.
На сцене в этот день звучали поздравления и песни. Творческие коллективы Ельца подарили всем яркие минуты радости. Праздник семьи, любви и верности удался на славу: он напомнил, как важно беречь и любить друг друга, дорожить каждым днем, делиться добром и строить свою маленькую вселенную под названием «семья».

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