Свадьба в купеческом стиле

Ельчане Сергей Путинцев и Алена Сорокина наверняка запомнились всем гостям всероссийского свадебного фестиваля в Москве. В День семьи, любви и верности в национальном центре «Россия» они заключили брак, выбрав для церемонии старинные костюмы.

Молодожены из Ельца Сергей Путинцев и Алена Сорокина.

Жених оделся как елецкий купец позапрошлого века, а невеста нарядилась в роскошное платье, отделанное кружевами ручной работы. Свой выбор молодожены объяснили желанием познакомить окружающих с культурным наследием региона.

Всероссийский свадебный фестиваль стал идеальной возможностью для ельчан заявить о богатстве местных традиций. Их необычные наряды привлекли внимание не только других участников, но и организаторов мероприятия.