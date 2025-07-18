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«ЕЛЕЦ 2.0»

Свадьба в купеческом стиле

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Ельчане Сергей Путинцев и Алена Сорокина наверняка запомнились всем гостям всероссийского свадебного фестиваля в Москве. В День семьи, любви и верности в национальном центре «Россия» они заключили брак, выбрав для церемонии старинные костюмы.

Молодожены из Ельца Сергей Путинцев и Алена Сорокина.

Жених оделся как елецкий купец позапрошлого века, а невеста нарядилась в роскошное платье, отделанное кружевами ручной работы. Свой выбор молодожены объяснили желанием познакомить окружающих с культурным наследием региона.
Всероссийский свадебный фестиваль стал идеальной возможностью для ельчан заявить о богатстве местных традиций. Их необычные наряды привлекли внимание не только других участников, но и организаторов мероприятия.

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