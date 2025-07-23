Сельхозпроизводители из 16 районов и округов Липецкой области уже приступили к сбору урожая. На данный момент они собрали 130 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

На 25,2 тысячи гектаров, предназначенных для озимой пшеницы, гороха и ячменя, уже проведена уборка урожая. В этом году ранние зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 705 тысяч гектаров. Из них 312,5 тысячи гектаров занимает озимая пшеница.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, урожайность с первых убранных гектаров превышает прошлогодние показатели и составляет 51,5 центнера с гектара.

В Добринском районе был достигнут самый высокий показатель по общему объёму собранного урожая и по площади убранных полей. Местные фермеры собрали 5300 гектаров и получили более 30 000 тонн зерновых культур.

Добровский округ стал лидером по урожайности, достигнув показателя в 67,6 центнера с гектара.

В ходе уборки озимой пшеницы было обработано 22,4 тысячи гектаров. Общий объём собранного урожая составил 118 тысяч тонн, а средняя урожайность — 52,6 центнера с гектара.

В трёх районах продолжается уборка ячменя. На данный момент обработано 800 гектаров, собрано 4,3 тысячи тонн при урожайности 53,8 центнера с гектара.

Также была проведена уборка гороха на площади 2 тысячи гектаров. Общий объём собранного урожая составил 7,7 тысячи тонн, а средняя урожайность — 31,1 центнера с гектара.

В текущем году сельскохозяйственным предприятиям региона предстоит собрать урожай с площади около 780 тысяч гектаров, на которых выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, в том числе кукуруза. Кукуруза на зерно убирается одной из последних. «Уборочная – очень ответственный этап сельхозработ. Пожелаем нашим аграриям успешно с ним справиться без каких-либо сложностей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.