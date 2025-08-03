Цена ответственности — жизнь

Задача слесаря Алексея Сергеевича Яковлева (а он в профессии уже шестнадцать лет) — осмотр и ремонт локомотивов в депо «Елец» филиала «Южный» компании «ЛокоТех-Сервис

Насколько важен труд слесаря в таком деле, железнодорожники хорошо знают: именно от его внимания зависит, выйдет ли тепловоз на линию.

Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов Алексей Сергеевич Яковлев.



Каждый рабочий день А. С. Яковлев спускается в специальную смотровую канаву и внимательно изучает ходовую часть локомотива. Это называется «осмотр в рамках технического обслуживания ТО-2». Слесарь контролирует состояние колесных пар, моторно-осевых подшипников, тяговых электродвигателей, проверяет уровень смазки, отсутствие течи масла и многое другое. Ослабшие болты крепят, обнаруженные трещины заваривают, неисправности устраняют. Участок Алексея Сергеевича первый — там, где осматривают электровозы.

— У меня уже чуйка с годами выработалась, — с улыбкой говорит железнодорожник. — Вот идешь мимо оси, смотришь, она, например, подозрительно сухая или перегретая. Все проверяешь и понимаешь: такой локомотив в рейс отправлять нельзя. Иначе недалеко до беды.

Рабочий день слесаря длится двенадцать часов. График для Алексея Сергеевича удобный: день — ночь, двое суток дома. В кромешной темноте, конечно, здесь не работают: в смотровой канаве всегда светло, но все равно приходится полагаться на интуицию и опыт, потому что техника, тем более такая мощная, как локомотив, не прощает невнимательности.

Ну а опыта Алексею Сергеевичу не занимать. Сейчас, говорит, все делает на автомате — знает, где может быть неисправность, на что обратить особое внимание. Но все равно порой проверяет важные детали по два раза, чтобы быть уверенным в их исправности.

— Без нас, слесарей, локомотив в поездку не выйдет, — говорит он просто. — Пока не осмотрим, не распишемся в специальном журнале — путь локомотиву закрыт.

А дома классного специалиста ждут жена и две дочки. Алексей Сергеевич — единственный мужчина в семье, и все, что касается ремонта машины, дома, техники, на нем.

Прямо скажем, непростые условия работы у А. С. Яковлева. Но мужчина не жалуется, не хочет «работу почище», его все устраивает. И коллектив свой Алексей Сергеевич уважает — это команда, в которой каждый отлично знает свое дело.

Слесарь — профессия настоящая. Она не из тех, что исчезнут с приходом автоматики и электроники. Здесь все решают рабочие руки и опыт. Главное для слесаря — ответственность, потому что от его внимательности зависят людские жизни.

В предстоящее воскресенье А. С. Яковлев и его коллеги отметят профессиональный праздник — День железнодорожника. Спасибо им за их вроде бы незаметную, кропотливую и очень важную работу, которую они делают надежно, точно, на совесть!