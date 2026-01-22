И. Г. Артамонов увиденным доволен!

Роман ДЕМИН



В минувшую пятницу в Ельце с рабочим визитом побывал губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов.



Провел совещание штаба



Игорь Георгиевич провел совещание оперативного штаба с участием силовых структур и экстренных служб, на котором обсуждались дополнительные меры, связанные с безопасностью граждан, и координация действий различных ведомств.

По словам губернатора, в регионе подготовлено несколько специальных мобильных огневых групп, усиливающих прикрытие ключевых объектов инфраструктуры и важных промышленных предприятий. Такие подразделения мобилизационного резерва регулярно заступают на дежурства. Их личный состав обучен нужным навыкам и обеспечен всем необходимым — от формы до технических средств.

При этом продолжаются попытки противника нанести ущерб нашему городскому хозяйству и всему региону. Как подчеркнул И. Г. Артамонов, «удары целенаправленно наносятся по жилым домам. С 1 января над Липецкой областью сбито и подавлено 38 БПЛА. Есть пострадавшие».

Первый заместитель губернатора А. Н. Рябченко, губернатор И. Г. Артамонов, заведующая детсадом № 25 Л. В. Сафонова, начальник отдела информ. обеспечения администрации города А. С. Трубицына, зам. губернатора Ю. В. Котлярова, глава Ельца В. П. Жабин (слева направо) в детском саду № 25.



Встретился

с пострадавшими



В продолжение этой темы И. Г. Артамонов в сопровождении главы Ельца В. П. Жабина и председателя горсовета депутатов В. Н. Никонова встретился с ельчанами, пострадавшими от налета украинских беспилотников на улице Товарной. Руководитель региона пообщался с жильцами многоквартирника, в котором оказались выбиты стекла, ободрил людей. Те поблагодарили экстренные службы за своевременную помощь, оказанную в ночь налета.

После инцидента специалисты елецкой аварийно-спасательной службы оперативно заделали окна плотной полиэтиленовой пленкой, а экстренные службы обеспечили подачу в квартиры энергоносителей. Причиненный ущерб зафиксировала специальная муниципальная комиссия. Сделаны соответствующие замеры для изготовления и последующего монтажа новых стеклопакетов. Так что в скором времени здесь все приведут в норму.

Игорь Георгиевич заверил, что вопросы помощи жителям, чье имущество пострадало от атак БПЛА, на его личном контроле.



Посетил открывшиеся соцобъекты



Следующими пунктами визита губернатора стали вновь открывшиеся социальные объекты: поликлиника (улица Гагарина, 5), Елецкий городской отдел УМФЦ Липецкой области (ул. Коммунаров, 127-д), реабилитационный центр «Седьмой лепесток» (ул. Л. Толстого, 79) и детский сад № 25 (ул. Ленина, 77).

Выбор адресов вовсе не случаен. Все эти учреждения частично (как поликлиника) или уже полностью капитально отремонтированы, в основном по инициативе И. Г. Артамонова, с привлечением средств бюджета Липецкой области. Вот Игорь Георгиевич и проверил результаты масштабных преобразований и, по всей видимости, остался ими доволен.

Перемены на всех этих объектах воистину колоссальные, и, на мой взгляд, деньги потрачены не зря! Теперь во всех перечисленных выше учреждениях царят красота, порядок и уют. Посетителям тут комфортно, а обстановка вокруг радует глаз. Все это благотворно влияет как на сотрудников организаций, так и на посетителей.



Пообщался с педагогами и детьми



Про большинство открывшихся после реконструкции объектов газета «Красное знамя» уже рассказывала, за исключением детского сада № 25, который качественно преобразился как снаружи, так и внутри. Это, конечно, впечатляет. Заметно, как рады позитивным преобразованиям педагоги и заведующая дошкольным учреждением Людмила Васильевна Сафонова. Она с гордостью рассказывала губернатору о новшествах. Но лично меня особенно растрогало общение И. Г. Артамонова с детьми. На его вопрос малышам, что им нравится в обновленном пространстве более всего, те отреагировали быстро и непосредственно. Воспитанники эмоционально делились с гостем своими радостями. Одна девчушка, перечисляя обновленные помещения упомянула туалет, а другая еще и подвал, что вызвало добрый искренний смех у присутствующих. Невольно рассмеялся и сам губернатор. Похоже, визитом в Елец Игорь Георгиевич остался доволен.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

— Если рассматриваете вступление в мобилизационный резерв, обращайтесь в военный комиссариат Липецкой области или в военкомат по месту жительства. При заключении контракта предусмотрена единовременная социальная выплата в 100 тысяч рублей. Служба будет проходить только на объектах Липецкой области, — подчеркнул губернатор И. Г. Артамонов.