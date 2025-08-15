Орден депутату и меценату

Советник гендиректора АО «Энергия», депутат облсовета депутатов и попечитель ЕГУ им. И. А. Бунина Владимир Александрович Архипенко награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Епископ Елецкий и Лебедянский Максим вручает В. А. Архипенко орден святого благоверного князя Даниила Московского.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов, ходатайствовал о присвоении ему данной награды епископ Елецкий и Лебедянский Максим: это знак признания многолетней благотворительной деятельности парламентария.

— Восстановление храмов — это возрождение духовных ценностей. Очень важно, что в таком благом деле участвуют неравнодушные люди, готовые вкладывать силы и средства, — отметил епископ Максим.

При поддержке В. А. Архипенко в Липецкой области отреставрированы и построены десятки храмов: к примеру, Троицкий храм (с. Афанасьево Измалковского района), Михайло-Архангельский (с. Стрелец Долгоруковского района), Успенский (с. Стегаловка того же района) и многие другие. Полностью восстановлен храм Архангела Михаила в Ельце, здесь возведена еще и газовая котельная для отопления здания и прочих нужд.

Кроме того, Владимир Александрович активно помогает в строительстве воскресных школ и установке колоколов на звонницы храмов.

— Я крещеный, люблю свою Родину. А церковь — это ведь не только храм Божий, где люди могут помолиться, но и наша история, культура, — убежден

В. А. Архипенко.

Меценат также оказывает финансовую помощь православной гимназии им. Тихона Задонского. Под шефской опекой — дети-сироты и воспитанники воскресных школ.