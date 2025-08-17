новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Знай наших!

Любая высота по плечу

0 3

В День физкультурника прошла традиционная гонка «Елецкая высота» — настоящее испытание для тех, кто готов проверить свою силу, выносливость и умение работать в команде.

Участникам, среди которых гости из Елецкого района и Становлянского муниципального округа, предстояло преодолеть 1,5 км по пересеченной местности с непростыми препятствиями. Настоящего экстрима соревнованиям добавил внезапно налетевший ливень.
В этом году в «Елецкой высоте», проводившейся в шестой раз, состязались 12 команд, разделенных на две возрастные категории.
В итоге в возрастной группе 18 — 34 года победу одержала команда Елецкого района. Второе место — у Становлянского округа. На третью ступень пьедестала поднялась команда ПАО «Энергия».
В возрастной группе 35 лет и старше победителями стали представители Становлянского округа. Серебряные призеры —ельчане — сборная команда «Хромые черепашки» под руководством местного предпринимателя Евгения Архипова. Третье место заняла команда Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий.
Также в День физкультурника глава Ельца В. П. Жабин принял участие в триатлоне, состоявшемся в Липецке на Зеленом острове, и занял 10-е место в своей категории (бег), где ему противостояло более 40 соперников.
А спортивная школа № 2 организовала для любителей здорового образа жизни флешмоб «Бежим с удовольствием!» на территории лыжной базы.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

На Руси нельзя без меда

Орден депутату и меценату

Встретили чемпионку Европы

Анастасия Поздняк — мастер спорта

Прыжок к победе Егора Боброва

1 из 18
Новости ВРФ