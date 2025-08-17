Любая высота по плечу

В День физкультурника прошла традиционная гонка «Елецкая высота» — настоящее испытание для тех, кто готов проверить свою силу, выносливость и умение работать в команде.

Участникам, среди которых гости из Елецкого района и Становлянского муниципального округа, предстояло преодолеть 1,5 км по пересеченной местности с непростыми препятствиями. Настоящего экстрима соревнованиям добавил внезапно налетевший ливень.

В этом году в «Елецкой высоте», проводившейся в шестой раз, состязались 12 команд, разделенных на две возрастные категории.

В итоге в возрастной группе 18 — 34 года победу одержала команда Елецкого района. Второе место — у Становлянского округа. На третью ступень пьедестала поднялась команда ПАО «Энергия».

В возрастной группе 35 лет и старше победителями стали представители Становлянского округа. Серебряные призеры —ельчане — сборная команда «Хромые черепашки» под руководством местного предпринимателя Евгения Архипова. Третье место заняла команда Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий.

Также в День физкультурника глава Ельца В. П. Жабин принял участие в триатлоне, состоявшемся в Липецке на Зеленом острове, и занял 10-е место в своей категории (бег), где ему противостояло более 40 соперников.

А спортивная школа № 2 организовала для любителей здорового образа жизни флешмоб «Бежим с удовольствием!» на территории лыжной базы.