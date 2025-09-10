Встреча с основателем Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым пройдёт 5 сентября в мультибрендовом пространстве «АртПодиум», расположенном в крупном торговом центре на ул. Советской, 66 в Липецке. Принять участие в ней могут дизайнеры, бренды и мастера из сферы моды и текстиля из Липецкой области.

Георгий Ростовщиков, основатель компании Fashion Hub Russia и президент Международной Ассоциации Байеров, а также владелец крупнейшего профессионального оптового шоурума FHUB SHOWROOM в России, проведет экспертное обсуждение на тему «Глобально о локальном. Интеграция брендов в российский и международный ритейл». В ходе диалога будут рассмотрены вопросы развития модного бизнеса и креативных индустрий, их интеграции в российский и международный ритейл, современные тенденции и новые требования к брендам. Также будет обсуждаться, как отечественные компании адаптируются к вызовам рынка и какие факторы влияют на их успех.

Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по телефону: +7(4742) 55-50-45. Количество мест ограничено. Организатор — Центр развития креативных индустрий липецкого Фонда поддержки МСП при содействии министерства экономического развития Липецкой области.

«Крайне важно создавать условия, при которых наши дизайнеры и бренды получают возможность выйти на федеральный и международный уровень. Подобные встречи с ведущими экспертами индустрии — это мощный импульс для развития креативного бизнеса в нашей области и шанс для локальных производителей заявить о себе в дальнейшем», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.