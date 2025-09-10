Торжественное открытие двух новых школ состоялось сегодня в Липецке. Церемонии прошли при участии губернатора региона Игоря Артамонова. Он поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года и отметил важность появления таких образовательных площадок.

«Эти школы – современные образовательные центры, оснащённые передовым оборудованием. Мы создаём условия, где каждый ребёнок сможет раскрыть свои способности, получить качественное образование и определиться с будущей профессией. Особенно важно, что обе школы имеют ярко выраженную профильную направленность – от естественно-научных дисциплин до инженерно-технологических специальностей», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В Елецком микрорайоне будет открыта новая школа №58, специализирующаяся на естественно-научных дисциплинах. Её вместимость составляет 1225 учеников. Для проведения практических занятий предусмотрены лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, а также классы для работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), виртуальной и дополненной реальностью. В школе оборудованы несколько спортивных залов, скалодром, студия хореографии и актовый зал на 600 мест. Учебные кабинеты оснащены современными приборами для проведения опытов и экспериментов. Также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда. На территории школы размещены спортивные площадки и зоны для отдыха. Кроме того, здесь начала функционировать «Школа креативных индустрий» (ШКИ), где дети смогут бесплатно освоить навыки дизайна, фотографии, съёмки и монтажа. Это уже вторая ШКИ, открытая в Липецке.

Школа в районе Опытной станции, рассчитанная на 1500 учащихся, стала крупнейшим образовательным учреждением региона. Четыре корпуса включают в себя специализированные лаборатории робототехники, БПЛА и радиоэлектроники. У школы инженерно-технологический профиль с ориентацией на углублённое изучение математики, информатики, физики, технологии. Для творческого развития учащихся созданы студии телевидения и изобразительного искусства. Спортивная инфраструктура включает тренажёрный зал, залы борьбы и гимнастики, а также футбольное поле.

Оба учебных заведения оснащены современным цифровым оборудованием и предназначены для реализации программ дополнительного образования.