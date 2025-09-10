Восемь блгеров из Липецкой области успешно прошли интенсивное шестимесячное обучение в образовательном треке «Медиакампус» всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и вышли в финальный конкурсный этап.

Из 24 тысяч участников со всей России, подавших заявки на участие в «Медиакампусе», только 1000 самых активных и мотивированных авторов контента были допущены к защите выпускных работ. Восемь липчан оказались в числе лучших по итогам образовательной программы. Всего от региона на участие было подано 143 заявки.

Анастасия Корякина из Ельца является специалистом Центра молодежи и активной общественницей, она ведет блог о молодежной политике, который мотивирует сверстников на активную жизненную позицию. Виктория Корнева работает юристом и представляет блог «Что в законе», где предоставляет подписчикам проверенную правовую информацию и полезные советы. Нина Долгих руководит хором ветеранов и является автором сообщества о хоровом искусстве, рассказывающего о концертной деятельности и сохранении культурных традиций. Алексей Окорочков из Ельца также работает в Центре молодежи и ведет блог о жизни малого города, где делится личными наблюдениями и рассказывает о поиске своей аудитории. Ефим Долматов является автором мотивационного блога, который дает инструменты для личностного роста и помогает подписчикам в саморазвитии. Виктория Банза ведет творческий блог, где делится с аудиторией эмоциями, арт-постами и лайфстайл-контентом. Павел Стольников является автором канала в формате живого дневника, где публикует личные наблюдения и размышления на актуальные темы. Константин Золотарев является творческим автором, освещающим жизнь коллектива эстрадного танца «Ритм», эковолонтерство, организацию квизов и яркие события региона.

Ключевым заданием финального этапа для липчан и других финалистов станет создание собственного медиапроекта, направленного на привлечение внимания к актуальной социальной проблеме.

«Весной 2025 года мы запустили пятый юбилейный сезон проекта «ТопБЛОГ», который ознаменовался началом образовательного трека «Медиакампус». За этот период более 24 тысяч новичков и профессионалов в сфере блогинга прошли через программу: они обучались, экспериментировали, создавали контент и получали оценку и рекомендации от экспертов. Теперь перед ними стоит новая задача: разработать медиапроект, который отражает их уникальные идеи и стиль блога, а также имеет важное социальное значение. Для участников финальные работы – это шанс продемонстрировать, что знания, полученные в рамках трека, могут быть успешно применены на практике, и возможность выйти в финал проекта, чтобы побороться за звание победителя», – подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Авторы лучших проектов будут приглашены на финальный Медиафорум, который пройдет 22–24 октября 2025 года в образовательном центре «ШУМ» в Калининградской области. В финале их ждет решение реальных медиакейсов от стейкхолдеров, насыщенная образовательная программа и торжественное объявление победителей. Имена финалистов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре.

«Блогеры в современном мире могут оказывать значительное влияние на общество, вдохновлять и обучать свою аудиторию. При этом их деятельность – во многом проекция настроений в обществе. Чем позитивнее повестка – тем лучше жизнь. Липецкие блогеры – жизнерадостные и оптимистично настроенные ребята», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и нацелен на создание системы обучения и поддержки блогеров, создающих социально значимый контент.