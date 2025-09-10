Образовательно-производственный кластер «АгроХимБиоТех» создан на базе Елецкого государственного университета имени И. Бунина. Его главная задача – подготовка высококвалифицированных кадров для АПК региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нового нацпроекта «Молодежь и дети». Кластер будет готовить химиков, техников, технологов, агрономов и механиков.

Министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов, посетивший площадки нового кластера, высоко оценил его возможности. Он отметил, что будущие техники и механики получат практические навыки для работы с тракторами, почвообрабатывающими, посевными, уборочными и другими агрегатами, которые используются в сельском хозяйстве, научатся диагностировать поломки и ремонтировать технику. «Эти навыки важны в условиях импортозамещения, цифровизации АПК и нехватки квалифицированных механиков», — считает Дмитрий Демихов.

Учебные пространства кластера оборудованы по последнему слову техники. Здесь созданы шесть специализированных зон для студентов, где они смогут контролировать рост растений с помощью цифровых устройств, управлять автоматизированными системами обеспечения качества пищевых продуктов и проводить сложные лабораторные анализы. Среди уникального оборудования можно выделить аппарат для удаления коррозии, установку для напыления металлов и виртуальный учебный комплекс «Производство творога и сыра». Это анимированная 3D-модель-симулятор производственной линии, как отмечают в министерстве образования региона.

«“Профессионалитет” — это одна из важнейших инициатив, которая позволяет в короткие сроки готовить кадры для реального сектора экономики. Мы создаём в регионе условия, в которых молодежь может получить образование и востребованную профессию, не уезжая из области. Это инвестиции в наше будущее», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В создании учебно-производственного комплекса также примут участие Задонский политехнический техникум им. дважды Героя Советского Союза Михаила Тихоновича Степанищева и Усманский промышленно-технологический колледж. Ключевой особенностью обучения станет погружение студентов в реальные рабочие условия на предприятиях-партнерах проекта.