В Липецке открылся филиал Российского университета медицины — в здании на площади Плеханова, 5. В торжественной церемонии, которую открыли исполнением гимна РФ, приняли участие Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, ректор столичного РУМа Олег Янушевич, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, студенты медвуза, руководители ведущих учреждений здравоохранения региона.

Министр здравоохранения обратился к собравшимся, выразив благодарность руководителю региона Игорю Артамонову и его команде за создание учебного заведения, которое играет ключевую роль в развитии медицины. Он отметил, что 2025 год станет началом новой эпохи для здравоохранения Липецкой области и всей России. В последние годы государство значительно инвестирует в инфраструктуру, технологии и науку.

Обращаясь к будущим врачам, Михаил Мурашко подчеркнул, что их жизнь теперь изменится. Раньше, учась в школе, они получали знания и заботу от родителей, учителей и наставников. Теперь же они начинают отдавать обществу и людям, неся ответственность за других. «Ваш образ жизни — медицина», — подытожил министр.

«Я думаю, что не только наш университет, но и страна получила одно из ведущих медицинских учреждений, которое будет олицетворять качество подготовки, практико-ориентированной подготовки студентов. Наша команда сделала, делает и будет делать всё для того, чтобы дать вам самое главное — знания и умения. Сегодня здесь присутствуют главные врачи медицинских организаций, с которыми мы подписали соглашение, и это будут базы, в которых вы будете оттачивать свои знания. Но самое главное, какое бы красивое здание ни было, в него надо вдохнуть душу. И эта душа ваша. Я очень хочу вам пожелать прекрасной учебы, знаний и успехов», — сказал Олег Янушевич.

После торжественной линейки Министр здравоохранения в сопровождении губернатора региона осмотрел аудитории, где будут проходить занятия. «В здании — светло, просторно и современно. Оборудование в аудиториях соответствует уровню лучших медицинских вузов страны: от тренажёров для отработки манипуляций до VR-технологий для изучения анатомии. К оснащению филиала подключилась даже Военно-медицинская академия имени С. Кирова. С их помощью для студентов открыт анатомический музей», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Также Михаил Мурашко прочитал студентам их первую лекцию, посвящённую основным тенденциям развития здравоохранения до 2030 года.