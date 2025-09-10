Митинг посвятили Никите Семянникову

В гимназии № 97 прошел митинг памяти в честь бывшего выпускника Никиты Сергеевича Семянникова.

Он погиб во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции 24 августа 2023 года при исполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Мемориальная доска в память о Н. С. Семянникове.

В гимназии Никита учился с 2008 по 2019 годы. В памяти одноклассников и учителей он остается добрым, отзывчивым, сильным и целеустремленным юношей. Еще в старших классах решил стать военным и добился своей цели, поступив в Московское высшее командное училище. Успешно закончил его в апреле 2023 года. А уже в июле после ускоренного обучения на полигоне Никиту назначили командиром взвода в разведывательный батальон.

Во время выполнения боевого задания на острове Переяславский (на реке Днепр) он заметил диверсионную группу противника. Одним из первых ельчанин принял бой, действовал самоотверженно и решительно, успел спасти всех своих солдат ценою своей жизни.

В гимназии помнят о своем выпускнике. Здесь открыта мемориальная доска, есть парта Героя