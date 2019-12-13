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Горожане

Город украшается. Каждый старается!

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В Ельце полным ходом идет подготовка к Новому году. Главная елка на площади Ленина уже наряжена. Городские улицы, здания предприятий, организаций и учреждений, территории парков, скверов и площадей украшаются гирляндами, арт-объектами и другими предновогодними атрибутами.

Журналисты «Красного знамени» объехали городские объекты, которые готовятся к Новому году. Одно из самых активных елецких учреждений в предновогодних приготовлениях — больница № 1 имени М. А. Семашко: это медучреждение не один год побеждало в общегородском конкурсе по новогоднему убранству. На территории государственно учреждения здравоохранения (в сквере имени М. А. Семашко, возле административного здания) — около десятка праздничных арт-объектов, как явно новогодних (Дед Мороз, Снегурочка), так и персонажей сказок и мультфильмов, которые так или иначе связывают с долгожданным праздником или отображают символы года.
Бывшая работница табачной фабрики, пенсионерка Наталья Михайловна Самсонова, живет неподалеку от больницы № 1 и часто проходит через ухоженный больничный сквер. Ельчанка в восторге от новогодних украшений, придуманных администрацией главного городского лечебного учреждения.

итательница «Красного знамени» Н. М. Самсонова: «Новогодние украшения горбольницы № 1 создают праздничное настроение».


Есть чему радоваться и в других местах массового отдыха Ельца — по-новому заиграла по вечерам улица Торговая, заискрились новогодними огнями парки и скверы города. Жители частного сектора, как и прежде, стараются украсить свои дома яркой иллюминацией — общегородской конкурс новогодних украшений начался, и в первые дни Нового года будут подведены его итоги.

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