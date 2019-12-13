новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Читатель спрашивает

О поддержке инвалидов

0 80
  • Моего мужа признали инвалидом. Хотелось бы узнать, на какие выплаты он может рассчитывать?
    С. ПРАВДИНА

Как сообщили редакции специалисты УПФР в городе Ельце (межрайонное), для этой категории граждан действует ряд мер государственной поддержки, значительная часть из которых осуществляется Пенсионным фондом России. Так, в Ельце более 10 тысяч инвалидов получают пенсии и различные выплаты по линии ПФР.
Гражданин, имеющий этот статус и 1, 2 или 3-ю группу, имеет право на получение страховой пенсии по инвалидности. Ее в городе получают более 5 тысяч человек. При отсутствии необходимого стажа устанавливается социальная пенсия. Ее выплачивают 3,8 тысячи граждан.
Инвалиды, включая детей-инвалидов, имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от установленной группы инвалидности. Все получатели ЕДВ пользуются государственной социальной помощью в виде набора социальных услуг. Льготники по своему выбору могут получать их в натуральном виде или поменять на денежный эквивалент, размер которого составляет 1121,42 руб.
Если гражданин не работает, получает пенсию по инвалидности и ее размер в совокупности со всеми выплатами ниже прожиточного минимума в регионе, то он имеет право на федеральную социальную доплату, ее получают 978 человек.
Кроме того, 196 родителям, имеющим детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов с детства I группы и осуществляющими уход за ними, ежемесячно выплачивается 10000 руб. Если за больным присматривает трудоспособный неработающий человек, не являющийся родителем или опекуном, то сумма равна 1200 рублям. Ее получают вместе с пенсией инвалида.
С начала 2019 года в Липецкой области пенсии по инвалидности и ЕДВ назначаются по данным государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Это крупнейшая сеть, содержащая наиболее полные сведения о каждом гражданине с таким статусом в нашей стране. В списки входят как взрослые люди с ограниченными возможностями, так и дети-инвалиды. На сегодняшний день в систему загружена информация о 117382 взрослых и 4425 детях, имеющих инвалидность.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Прощай, трудовая книжка?

Платить или не платить?

Маршруты сохранятся

Пенсия для предпринимателя

Все СМИ важны и нужны!

1 из 6

Подписывайтесь на нас @kznam_ru