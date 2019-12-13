О поддержке инвалидов

Моего мужа признали инвалидом. Хотелось бы узнать, на какие выплаты он может рассчитывать?

С. ПРАВДИНА



Как сообщили редакции специалисты УПФР в городе Ельце (межрайонное), для этой категории граждан действует ряд мер государственной поддержки, значительная часть из которых осуществляется Пенсионным фондом России. Так, в Ельце более 10 тысяч инвалидов получают пенсии и различные выплаты по линии ПФР.

Гражданин, имеющий этот статус и 1, 2 или 3-ю группу, имеет право на получение страховой пенсии по инвалидности. Ее в городе получают более 5 тысяч человек. При отсутствии необходимого стажа устанавливается социальная пенсия. Ее выплачивают 3,8 тысячи граждан.

Инвалиды, включая детей-инвалидов, имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от установленной группы инвалидности. Все получатели ЕДВ пользуются государственной социальной помощью в виде набора социальных услуг. Льготники по своему выбору могут получать их в натуральном виде или поменять на денежный эквивалент, размер которого составляет 1121,42 руб.

Если гражданин не работает, получает пенсию по инвалидности и ее размер в совокупности со всеми выплатами ниже прожиточного минимума в регионе, то он имеет право на федеральную социальную доплату, ее получают 978 человек.

Кроме того, 196 родителям, имеющим детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов с детства I группы и осуществляющими уход за ними, ежемесячно выплачивается 10000 руб. Если за больным присматривает трудоспособный неработающий человек, не являющийся родителем или опекуном, то сумма равна 1200 рублям. Ее получают вместе с пенсией инвалида.

С начала 2019 года в Липецкой области пенсии по инвалидности и ЕДВ назначаются по данным государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Это крупнейшая сеть, содержащая наиболее полные сведения о каждом гражданине с таким статусом в нашей стране. В списки входят как взрослые люди с ограниченными возможностями, так и дети-инвалиды. На сегодняшний день в систему загружена информация о 117382 взрослых и 4425 детях, имеющих инвалидность.