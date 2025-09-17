Рекордная урожайность рапса отмечается в этом году в Липецкой области. Его убирают все 15 районов и округов, где размещена эта культура. Подсолнечник обмолачивают в девяти муниципалитетах, сою – в пяти.

На 9 сентября текущего года намолочено 123,5 тысячи тонн рапса, 15,4 тысячи тонн подсолнечника и 11,2 тысячи тонн сои.

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что уборка рапса завершена на 70% площадей. При этом средняя урожайность значительно превышает прошлогодние показатели — на текущий момент она составляет почти 28 центнеров с гектара, что на 45% выше, чем в прошлом году. Это рекордный результат для региона. Благодаря высокой урожайности аграрии уже собрали больше рапса с меньшей площади, чем за весь предыдущий год.

«Наши аграрии демонстрируют высочайший уровень профессионализма, эффективно используя современные агротехнологии и научные разработки. Это укрепляет продовольственную безопасность не только области, но и всей страны, а также открывает новые экспортные перспективы для липецкой сельхозпродукции», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Общая площадь под масличными культурами в этом году составляет 433 тысячи гектаров. В прошлом году в области с 416 тысяч гектаров было собрано 877 тысяч тонн подсолнечника, сои и рапса.