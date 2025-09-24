новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Встретился с участниками программы «Гордость Липецкой земли» – теми, кто скоро будет работать во имя региона и для его жителей. Сейчас они проходят первый модуль обучения. Поговорили с ними о государственном управлении, о командной работе.

Обсуждали, насколько важно слышать людей, понимать их потребности, ставить себя на место тех, кого затрагивают твои решения. Госслужба – это не про должности, а про ответственность. Ответственность за каждое слово, каждый документ, каждый проект.

Главный принцип, который донёс до участников: в центре любых решений должен быть человек. Технологии, реформы, инфраструктура – всё это имеет смысл только тогда, когда служит людям. И они это понимают. На вопрос «Для чего вам госслужба?» отвечают: «Служить Родине», «Работать для людей», «Быть полезными». Достойные ориентиры.

Особенно ценно, что эти люди уже сейчас думают о том, как их работа повлияет на жизнь земляков. Уверен, что вместе мы сможем сделать Липецкую область ещё лучше для каждого её жителя.»

