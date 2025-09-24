Игорь Артамонов:

«Считанные дни остаются до открытия в Липецке медицинского вуза. Готовимся к этому событию. Встретились с Олегом Янушевичем, ректором Российского университета медицины, филиал которого будет у нас.

Обсудили итоги нашей совместной работы. Лучше об этом, конечно, говорит результат – у нас всё получилось. Мы смогли, сделали, открываем свой медицинский университет.

Мебель, оборудование, методические материалы – всё закуплено. Лаборатории и симуляционный центр хорошо оборудованы. Много манекенов и тренажёров для отработки практических навыков. А в зоне занятий по органической химии приборы и установки идентичные тем, что используются на фармзаводах. Практика будет интересной и углублённой. С первого курса ребята погрузятся в реальную профессиональную среду. А потом с этими знаниями и навыками придут работать в наши больницы и поликлиники.»