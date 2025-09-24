Игорь Артамонов:

«

Плюс один импортозамещающий завод в ОЭЗ «Липецк», всероссийские победы наших городов, пополнение в медицине, обновление в образовании. Об основных темах минувшей недели напомню в воскресном дайджесте.

3,5 млрд рублей инвестиций будет вложено в строительство нового завода на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» (https://t.me/igor_artamonov48/5032?single). «Национальная энергетическая компания» создаст производство высоковольтного оборудования. Оно заменит импортные аналоги. Будет создано 200 рабочих мест.

Отремонтировали поликлинику и привлекли в неё новых врачей, к 1 сентября полностью обновили школу (https://t.me/igor_artamonov48/5037). И всё это в одном районе – Долгоруковском. Такие внушительные изменения мы смогли сделать с помощью национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

Липецкая область победила во Всероссийском конкурсе по благоустройству (https://t.me/igor_artamonov48/5056?single). В Усмани появится «Парк цветов», в Чаплыгине продолжится преображение улицы Московской, в Задонске создадим набережную «Тифлисский тракт», в посёлке Лев Толстой благоустроим тематический парк имени великого писателя, а в Добром – современный молодёжный парк.

Продолжаем в регионе обновление сферы культуры (https://t.me/igor_artamonov48/5019?single). Театры получат современное сценическое оборудование, три библиотеки станут модельными, а краеведческий музей – интерактивным. Ну а уже 1 сентября откроем вторую в нашей области Школу креативных индустрий с бесплатными курсами по дизайну, VR, фотографии, съёмке и монтажу. Третью хотим открыть в Лебедяни.»