Игорь Артамонов:

Почти двадцать регионов — от Центральной России до Юга, плюс Республика Беларусь. Около сотни участников. Всё это — первый молодёжный патриотический форум ЦФО, который мы провели у себя, в «Прометее», по инициативе председателя регионального парламента Владимира Серикова. (https://t.me/serikov_vv)

Спикеры — преподаватели ведущих вузов страны, политики, ветераны СВО. То есть люди, у которых есть что сказать и чему научить. И это особенно важно в год 80-летия Победы. Ведь на форуме собрались молодые парламентарии и будущие управленцы. Завтра именно они будут руководить регионами. Им нужно не только знать героическую историю страны, но и уметь строить будущее.

Белорусские коллеги очень заинтересовались нашим «Прометеем». Показали, что уже сделали: новые корпуса, костровая, бассейн, футбольное поле, молодёжный центр. В этом году — ремонт лечебного корпуса. Дальше — обновление клуба-столовой с актовым залом, «Фиджитал-центр» и капремонт трёх корпусов. Идея простая: «Прометей» должен стать одним из лучших молодёжных пространств страны. И у нас всё для этого есть.»