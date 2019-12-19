Безраздельное внимание

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Как уже сообщалось в «Красном знамени», в администрации Ельца прошло заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), на котором обсудили аспекты обеспечения безопасности детей во время зимних каникул. Главный посыл встречи: не ослаблять контроль за школьниками и учащимися ссузов и во время их нахождения вне школ.

Праздники как будни

Как доложила на заседании заместитель начальника муниципального управления образования О. В. Родионова, в образовательных учреждениях Ельца с 18 по 31 декабря пройдут 215 праздничных мероприятий, участие в которых примут около 14 тысяч детей. В преддверии зимних каникул во всех школах города уже проводились соответствующие тематические профилактические встречи, педагоги с участием представителей других органов системы профилактики с ноября по декабрь за 17 рейдов посетили 59 неблагополучных семей, где воспитываются 76 детей. Из них 63 на зимние каникулы остаются дома (остальные разъедутся по родственникам или проведут первые дни нового года в центре социальной помощи семье и детям «Доверие» (Долгоруковский район) и социально-реабилитационном центре «Ковчег» (Елецкий район). В конце декабря члены КДН и ЗП проведут дополнительные рейды в эти семьи. Кроме того, председательствовавшая на заседании заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина поручила педагогам школ систематически контролировать, чем живет каждый из таких детей. Ребенок должен знать, кому и по какому телефону в случае чего звонить. Во всех городских школах на каникулах организовано дежурство представителей педколлективов.

Руководитель муниципального комитета опеки и попечительства Э. Е. Пешкова доложила на заседании о том, как и где будут отдыхать более 300 елецких детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (большинство из них также проведут каникулы дома).

Зона повышенной опасности

Выступавшими на заседании представителями елецких органов системы профилактики прежде всего акцентировалось внимание на детях из проблемных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию (сирот, оставшихся без попечения родителей). Однако один из докладчиков, заместитель начальника по охране общественного порядка Елецкого ЛО МВД России на транспорте Б. Н. Оборотов, заметил: вряд ли стоит считать приоритетными в плане профилактической работы именно эти социальные группы несовершеннолетних: статистика линотдела транспортной полиции свидетельствует о том, что проступки на объектах ж/д транспорта чаще всего совершают дети из вполне благополучных семей.

Железную дорогу традиционно называют зоной повышенной опасности. По словам Бориса Николаевича Оборотова, за 2019 год на участке, подконтрольном Елецкому линотделу полиции, по счастью, не случилось трагедий с участием детей. Тем не менее зимнее каникулярное время транспортные полицейские называют самым сложным в профилактической работе с ними. Еще памятен случай, когда перед новым 2018 годом двое братьев решили пошалить на долгоруковской ж\д станции. Один залез на вагон и его ударило током (27 тысяч вольт). У мальчишки обгорело 70% поверхности тела. Он выжил, но теперь до конца жизни инвалид.

Бывало, что подростковые «игры» на железной дороге заканчивались трагически и для тех, кто в них никакого участия не принимал. Несколько лет назад подросток бросал камни в окна пассажирского поезда, разбил стекло. Один из осколков попал в глаз годовалому пассажиру. Ребенок в результате полуослеп.

Сравнительно свежий пример: три недели назад в Елецком районе два подростка навалили на пути бревна. Хорошо, что машинист пассажирского поезда оказался опытным, сумел вовремя применить экстренное торможение.

Борис Николаевич отметил, что эти «шалуны» далеко не всегда выходцы из неблагополучных семей. Поэтому профилактическая работа на тему безопасного поведения во внешкольное время должна затрагивать абсолютно все социальные группы несовершеннолетних.

Неблагоприятная статистика ГИБДД

Инспектор по пропаганде безопасного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу К. В. Зиборова привела на заседании КДН и ЗП неутешительную статистику ДТП с участием несовершеннолетних. За 11 месяцев уходящего года в Ельце произошло 24 таких дорожных аварии, в которых 27 детей получили ранения разной степени тяжести. А за аналогичный период прошлого года — 14 ДТП с 14 пострадавшими несовершеннолетними (рост на 42% и 48% соответственно).

Проблема детского травматизма многогранна, нарушают ПДД не только и не столько дети — участники дорожного движения: из 27 пострадавших несовершеннолетних 15 были пассажирами. Именно поэтому ОГИБДД в своих частых профилактических акциях особое внимание уделяет именно пропаганде культуры вождения, которая в Ельце нередко оставляет желать лучшего.

С учетом ежегодного роста количества личного автотранспорта (по официальной статистике Госавтоинспекции, сегодня по одной единице автомототехники приходится на каждого третьего горожанина), особенностей улиц Ельца, проезжая часть которых строилась еще под гужевые средства передвижения и других факторов, очевидно, ситуация с дорожной безопасностью будет оставаться сложной. Комплексную межведомственную профилактическую работу с водителями и пешеходами всех возрастов в этой связи придется усиливать из года в год.