Региональный бюджет: профицита нет

Состоялась очередная сессия областного Совета депутатов, на которой утвержден проект Закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Как сообщила пресс-служба областного Совета депутатов, главный финансовый документ региона прошел публичные слушания и одобрен на всех профильных комитетах облсовета. В ходе работы над законопроектом Липецкой области были дополнительно распределены из федеральной казны почти 5 миллиардов рублей. Половина этой суммы идет на поддержку агропромышленного комплекса, также выделены средства на оказание социальной помощи, развитие медицины и жилищно-коммунального хозяйства.

С учетом дополнительных средств доходы областной казны в 2020 году составят 66,1 миллиарда рублей. Расходы — 69,2 миллиарда. Дефицит — 3,1 миллиарда. Бюджет сверстан на основе 21-й государственной программы Липецкой области. Как и прежде, на социальную сферу идет более 60 процентов всех расходов.

— Будет продолжено обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. Планируется увеличивать расходы на здравоохранение с целью повышения качества оказываемых медицинских услуг, поддержания здоровья населения и увеличения рождаемости, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов П. И. Путилин. — Значительную долю в структуре расходов составляет так называемый бюджет развития, средства которого планируется направить на транспортную систему, дорожно-уличные сети, коммунально-инженерную инфраструктуру. Муниципалитеты получат еще больше отремонтированных дорог, поликлиник, предусмотрено строительство школ, детских садов, ФАПов, Домов культуры, спортивных объектов.

Подготовлено по материалам пресс-службы областного Совета депутатов.