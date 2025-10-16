Ученики 2 «В» класса гимназии № 11



В воскресный день мы побывали в столице Черноземья Воронеже.



Сначала была обзорная экскурсия. Наш экскурсовод Марина Крысанова рассказала об этом городе очень подробно и интересно. Мы узнали, что во время Великой Отечественной войны здесь, как и в Ельце, были фашисты. Только у нас всего несколько дней, а в Воронеже (страшно представить!) оккупация длилась более 7 месяцев. Многочисленные братские могилы — напоминание о том трудном времени.

После освобождения советскими войсками город был сильно разрушен. Как нам сказали, даже рассматривался вариант о том, чтобы его не восстанавливать, а отстроить заново на новом месте, но воронежцы настояли на возрождении. Сейчас это огромный мегаполис, в котором история переплетается с современностью.

Мы прогулялись по новой красивой набережной. Общий восторг вызвал настоящий корабль с интересным названием «Гото Предестинация». Удивительно, но город, который находится на значительном отдалении от моря — более 600 км, получил благодаря Петру Великому статус родины Военно-морского флота. Здесь закладывали и боевые, и торговые корабли, многими работами Петр I руководил лично.

У корабля «Гото Предестинация».

В музее шоколада «Шоколадушка».



«Гото Предестинация» — копия настоящего морского парусного корабля. Он был заложен 19 ноября 1698 года, а название переводится как «Божье провидение» или «Предопределение».

Очень нам понравился памятник верному псу — Белому Биму Черное ухо, герою одноименной повести советского писателя Гавриила Троепольского. Он установлен на площади перед Воронежским театром кукол «Шут». Говорят, если здесь загадать желание, оно обязательно исполнится. Каждый из нас это сделал!

Затем мы погрузились во «вкусную сказку» — посетили музей шоколада «Шоколадушка». Это просто волшебный мир! Даже картины на стенах — из шоколада. Мы не только познакомились с историей его возникновения, но и приняли участие в мастер-классе. Каждый сделал свою фигурку, а еще продегустировали самый разный шоколад.

Следующая остановка нашего путешествия — театр кукол, где мы посмотрели сказку «Золотой цыпленок». А во время антракта побывали в расположенном здесь музее кукол, Какие там необычные экспонаты! Все они — герои различных спектаклей.

На обратном пути нас ждало еще одно открытие — заехали в усадьбу, которая до революции принадлежала семье принца Ольденбургского. Мы познакомились с историей этой фамилии, представители которой не раз бывали в Ельце. Потом прогулялись по живописным аллеям парка. Домой вернулись усталыми, но счастливыми — столько интересных открытий за один день! Вот как отзываются о поездке наши ребята

Мария Иванова:

— Экскурсия просто замечательная. А какие красивые куклы в кукольном театре! Это так здорово — вместе с друзьями путешествовать на автобусе!

Варя Щеголькова:

— Мне больше всего понравилось загадывать желание около памятника Биму, верю, что оно исполнится.

Лиза Малютина:

— Ах, какой вкусный шоколад! После того как мы залили наши фигурки, невместившиеся в них части можно было съесть. А еще понравилось расписывать самим фигурки. Чувствуешь себя настоящим художником.

Лера Селезнева:

— Больше всего запомнились огромные картины из шоколада на фабрике. Никогда бы не подумала, что можно такое сделать. Оказывается, в белый шоколад добавляют краситель, а потом из этого выкладывают картину. Так и хотелось откусить кусочек!

Таня Ярлыкова:

— Мне очень понравился сам город, он гораздо больше Ельца, красивые улицы и здания. А еще воронежцы — добрые и приветливые люди.

Святослава Чистякова:

— Меня впечатлил огромный и очень красивый корабль с красивым названием, правда, я его с трудом выговариваю — «Гото Предестинация». Он настоящий, даже паруса на нем сняли, чтобы при сильном ветре он не уплыл. Оказывается, что внутри него располагается музей. Мы в него не заходили, но, думаю, что с родителями мы там обязательно побываем.

Мария Коновалова:

— Эта поездка была очень интересной. Мне запомнилась сказка «Золотой цыпленок». Красивые и яркие куклы, а как здорово играли актеры! Время пролетело незаметно.