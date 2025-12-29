новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 29.12.2025 № 2866 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями от 04.08.2014 № 1322, от 17.11.2014 № 1992, от 26.11.2014 № 2074. от 25.12.2014 № 2398. от 16.03.2015 № 394. от 01.06.2015 № 811, от 23.09.2015 № 1494, от 28.12.2015 № 2156, от 09.06.2016 № 1046, от 08.11.2016 № 2382, от 28.12.2016 № 2921, от 21.04.2017 № 725, от 12.10.2017 № 1789, от 27.12.2017 № 2298. от 29.05.2018 № 83 5, от 17.07.2018 № 1141, от 27.12.2018 № 2237, от 23.05.2019 № 801, от 26.12.2019 № 2180, от 30.03.2020 № 393, от 05.11.2020 № 1436, от 28.12.2020 № 1850. от 23.09.2021 № 1426. от 28.12.2021 № 1999. от 16.05.2022 №944. от 18.08.2022 № 1438. от 14.10.2022 № 1526, от 26.12.2022 № 1615, от 16.02.2023 № 41. от 27.04.2023 № 95, от 17.11.2023 № 518. от 26.12.2023 № 869, от 17.05.2024 № 737,от 16.10.2024 № 1782, от 26.12.2024 № 2325. от 14.03.2025 № 590. от 10.10.2025 № 2163)

0 0
Скачать
Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Постановление администрации городского округа город Елец от…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ…

1 из 265
Новости ВРФ