Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в митинге, посвящённом 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Глава региона возложил цветы к Вечному огню на площади Героев в Липецке вместе с горожанами, спикером регионального парламента Владимиром Сериковым, руководством Липецка, представителями силовых структур, общественных и молодёжных организаций. Память погибших в Городе-герое почтили минутой молчания.

В нашем регионе насчитывается 21 человек, переживший блокаду. Эти люди — живые свидетели невероятных испытаний, героической стойкости, несгибаемой воли и непоколебимой веры. Мы обязаны не только оказывать им необходимую помощь, но и бережно сохранять их воспоминания. Передавать их историю без искажений и упрощений — это важно для нас и для наших ценностей. Особенно в наше время, когда наши солдаты с честью выполняют свой долг перед Родиной, следуя примеру своих предков, — подчеркнул губернатор.

Участникам митинга вручали Ленточки Ленинградской Победы. Она выполнена в двух тонах: оливковый цвет символизирует Победу, а зелёный – жизнь. Лента повторяет цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» – главной награды блокадников.