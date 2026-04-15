Ковчег спасения

Ирина МЕШАЕВА



Не судьба, говорят, когда удается избежать чего-то плохого или хорошего. Все шло к тому, чтобы быть еноту Ешке чьей-то шапкой. Но случилось чудо: зверек избежал участи своих собратьев по звероферме и оказался в зооковчеге клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья «Домашняя гавань».



Г. И. Мосина с декоративным кроликом.



Обитатели ковчега



За дверью помещения — целый мир. Просторные двухъярусные клетки, запах сена, негромкая возня. Три самца шиншиллы деловито суетятся — ждут подружку, которую им пока никак не найдут. Белочки дегу — девочка и мальчик — тихонько дремлют рядышком. Крольчихи — мама с дочкой — спокойно ждут, когда их выпустят погулять. А еще тут общительные морские свинки, невозмутимые черепашки и два енота: Ешка, та самая, первая, и Семочка, его привезли позже.

Зооковчег в «Домашней гавани» — это не выставка, не забава, не контактный зоопарк, а настоящий живой уголок, созданный с любовью и терпением. У каждого обитателя своя история, а вместе они создают ту особую атмосферу, ради которой сюда снова и снова приходят дети и взрослые. Кто-то подолгу наблюдает за черепахами, кто-то тянется к пушистым кроликам, а кто-то замирает перед енотами, впервые видя их так близко.



Сердце ковчега



Идея создать зооковчег принадлежит дочери председателя клуба Г. И. Мосиной Людмиле Прокофьевой. Она сама имела инвалидность и лучше многих понимала, как важно живое тепло, потому что рядом со зверюшками человек раскрывается совсем по-другому. В 2015 году Галине Ивановне поручили работу с молодежью, и они с дочерью долго думали, каким должен быть клуб. «Обязательно нужен живой уголок», — сказала Людмила.

Когда для «Домашней гавани» наконец нашли помещение, оно оказалось не в очень хорошем состоянии, но это не испугало. Муж Людмилы Владимир сам мастерил клетки, все обустраивали, ремонтировали своими руками, а Людмила собирала обитателей ковчега, хлопотала, искала, привозила, спасала. Ешка стала одной из первых обитательниц живого уголка, потом появился Семочка, затем другие звери, птички, рыбки.

К сожалению, увидеть продолжение дела своей жизни Людмиле оказалось не суждено. Она ушла из жизни в 2021 году, совсем молодой, в 39 лет, но память о ней живет здесь.

— Пока существует клуб «Домашняя гавань», наша Людочка с нами, — говорит Галина Ивановна.



С миру по нитке



Зооковчег живет порой сложно, но не сдается! Все благодаря заботе, привычке не опускать руки и помощи неравнодушных людей.

Хлопот немало. У каждого жителя — свое питание. Корм заказывают из Воронежа, привозят мешками, чтобы надолго хватило. Сено заготавливают сами: на дачном участке у Галины Ивановны в деревне косят и сушат. Женщины собирают яблоки, нарезают и вялят впрок. Посетители несут угощения — бананы, морковку, капусту, огурцы. Иногда помогают спонсоры.

— С миру по нитке, так и существуем, — говорит Галина Ивановна без жалоб, просто как факт.

Часть обитателей попала сюда от ельчан. «Вот шиншиллу отдали. Говорят, переезжаем, девать некуда. Мы забрали», — пожимает плечами Галина Ивановна. Ковчег он и есть ковчег: тут не отказывают. Наоборот, просят подарить девочку-шиншиллу и мальчика — декоративного кролика. Имеется опыт продажи потомства, это еще копеечка в бюджет живого уголка.

Здесь каждый день убирают волонтеры Татьяна Дьяконова, Екатерина Дрозд, Светлана Карханина, Алена Перелетова, Александр Купченко. Светлана однажды призналась: «Я впервые увидела здесь людей, которые со всей душой относятся к зверюшкам».

— Как их не любить? — вторит ей Татьяна Дьяконова. — Они же как детишки. Не могу понять тех, кто удивляется, зачем нам животные? Вон сколько хлопот. Таким сложно объяснить, что это теперь часть нашей жизни.



Будто к друзьям пришли



По вторникам и воскресеньям двери зооковчега открыты для всех. Приходят гости из интернатов и школ, особенные ребята с родителями. Для многих это не просто встреча со зверюшками, а настоящее событие: здесь дети смеются, начинают разговаривать, тянутся погладить, покормить, побыть рядом.

Однажды девочка с аутизмом замерла у клетки с птицами, простояла минут пятнадцать не шелохнувшись. Мама не верила своим глазам: «Она трех минут не посидит спокойно». А девочка смотрела, смотрела — и вдруг начала с птицами разговаривать.

— Каждый ребенок реагирует по-своему, — рассказывает Галина Ивановна. — Кому-то интересны еноты, кто-то к черепахам подойдет и не отходит. Наши особенные детишки ведут себя так, будто к друзьям пришли.

Даже взрослые здесь найдут чему удивиться: многие впервые видят енота вживую. За пусть даже не такое долгое существование ковчега меняются его обитатели (увы, звериный век короток) и гости этого удивительного места. Вот девочка, живущая по соседству с клубом, сначала приходила с дедушкой, теперь повзрослела и заглядывает сюда сама. И всегда с чем-нибудь вкусненьким для зверюшек.



Дом, где живет чудо



На стенах светлой комнаты, где живут обитатели ковчега, — картины, написанные руками мастериц клуба. Здесь стараются, чтобы было по-домашнему тепло и уютно. Получается!

От помещения побольше, в более бойком месте, не отказались бы. Но подходящих предложений нет.

А пока в небольшой комнате поселилось нечто большее, чем просто живой уголок. Здесь живут сострадание, память, ежедневный труд и любовь, которая умеет менять судьбы, и не только звериные. В «Домашней гавани» давно поняли простую истину: иногда, чтобы вернуть человеку улыбку, не нужны громкие слова. Достаточно, чтобы навстречу тебе вышла спасенная когда-то Ешка, та самая, что могла стать шапкой, а стала здешним маленьким чудом.