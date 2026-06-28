15 лет «Вместе!»



Волонтерское общество помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и сиротам «Вместе!» отпраздновало 15-ти летний юбилей. Под руководством Ирины Владимировны Корнауховой команда неравнодушных ельчан полтора десятка лет помогает социализироваться своим подопечным и борется со стереотипами о детях с ОВЗ.

«Вместе» начинали свою работу с ребятами, оказавшимися без попечения родителей. «Тогда мы взяли под свое крыло два детских дома, и все сироты, прошедшие через наше общество, стали нашими детьми. Один из наших, не побоюсь этого слова, сыновей, полтора года был на СВО. Мы всегда были рядом, собирали гуманитарную помощь» — делится воспоминаниями Ирина Владимировна.

Спустя некоторое время общество начало помогать детям с ОВЗ. На сегодняшний день под опекой «Вместе» есть ребята с ДЦП, заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС), аутизмом, глухонемые и дети с пороками сердца.

В честь юбилея общество устроило небольшой праздник. К поздравлениям коллектива присоединились первый заместитель главы Майя Викторовна Селянина и и.о. заместителя главы Ольга Викторовна Прохорова, вручив сладкие подарки команде волонтеров и их подопечным.

Кстати сказать, на празднике отметили и одну из участниц общества Юлиану Пальчикову. В этом году она участвовала в городском конкурсе красоты, творчества и таланта «Краса Ельца 2026». Там Юлиана дошла до финала, но по семейным обстоятельствам была вынуждена оставить конкурс. Она все равно получила свою заслуженную корону, ведь сила женской красоты не только во внешности, но и в любви к своему ребенку и в добром сердце.

Закончился праздник на веселой ноте. Воспитанники «Вместе» показали несколько номеров, где пели и читали стихи, после чего приступили к чаепитию.

Фото пресс-службы администрации города Ельца.