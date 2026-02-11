Липецкая область заняла девятое место в ежегодном рейтинге эффективности работы субъектов РФ на Платформе обратной связи (ПОС). Регион набрал 585 баллов из 670 возможных, значительно превысив средний показатель по стране (464 балла).

Эффективность оценивалась по 23 критериям, включающим подключение различных ведомств, качество обработки обращений и проведения голосований. В нашем регионе к платформе общественных слушаний (ПОС) подключены органы власти и местного самоуправления, медицинские учреждения, образовательные организации, культурные учреждения, ресурсоснабжающие компании, региональные операторы по обращению с отходами и управляющие компании Липецкой области. Всего подключено 1470 организаций.

Ответ можно получить в срок до 10 календарных дней. В 2025 году наибольшее количество вопросов липчан – а всего их было несколько десятков тысяч – связано со сферами ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и автодорог.

Кроме Липецкой области, в топ рейтинга вошли только два региона ЦФО – Калужская область и Тульская область. Список лучших субъектов РФ возглавил ХМАО-Югра. Всего к ПОС подключено 182 тыс. госорганов и организаций России. Через систему в 2025 году обработано 8 млн обращений граждан, что в 1,5 раза больше, чем по итогам 2024 года. Также проведено 85 тыс. опросов, 35 тыс. публичных слушаний, голосования с участием 17 млн человек.

«Платформа стала работающим инструментом, который позволяет быстро решать вопросы граждан. Мы продолжим совершенствовать эту работу, делая коммуникацию жителей с властью максимально простой и результативной», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.